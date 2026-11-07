Persebaya Dituntut Bangkit, Bernardo Tavares Tak Mau Terpengaruh Tekanan Suporter

JawaPos.com - Posisi Bernardo Tavares sebagai pelatih Persebaya Surabaya tengah menjadi sorotan setelah timnya belum mampu mendapatkan hasil maksimal dalam beberapa pertandingan terakhir BRI Super League 2026/27. Meski berada dalam tekanan, pelatih asal Portugal itu menegaskan tidak ingin terganggu dengan situasi tersebut menjelang pertandingan melawan Persija Jakarta.

Persebaya akan bertandang ke markas Persija di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11) malam. Pertandingan pekan kesembilan ini menjadi kesempatan bagi Green Force untuk memperbaiki hasil sekaligus menunjukkan respons positif setelah melewati sejumlah laga yang kurang memuaskan.

Bernardo Tavares mengakui tekanan merupakan hal yang wajar ketika sebuah tim tidak mampu meraih kemenangan. Menurutnya, situasi tersebut bukan sesuatu yang baru bagi Persebaya, mengingat ekspektasi suporter terhadap tim memang cukup tinggi.

"Begini, saat tim tidak meraih kemenangan, tentu saja semua orang berada dalam tekanan. Dalam sejarah Persebaya, biasanya memang seperti itu ketika tim tidak mendapatkan hasil yang baik. Jadi, saya tidak berfokus pada situasi ini," kata Bernardo Tavares.

Dia memilih mengarahkan perhatiannya pada hal-hal yang masih bisa dikendalikan, terutama persiapan dan performa pemain ketika berada di lapangan.

"Saya berfokus pada apa yang bisa saya kendalikan. Apa yang bisa saya kendalikan adalah kinerja di dalam lapangan. Itulah misi dan tugas saya," imbuhnya.

Tekanan terhadap Persebaya juga datang dari suporter yang berharap tim kesayangannya segera kembali ke jalur kemenangan. Bernardo memahami kekecewaan tersebut karena para pemain dan staf pelatih juga merasakan hal yang sama ketika hasil pertandingan tidak sesuai harapan.

Dia mengaku sudah terbiasa menghadapi situasi penuh tekanan sejak musim lalu. Karena itu, keluhan dari suporter tidak akan mengubah fokusnya dalam menjalankan tugas sebagai pelatih.

"Bagi saya, itu tidak membuat perbedaan apa pun. Seperti yang mungkin sudah diketahui semua orang, saya pernah mengalaminya musim lalu. Jadi, setelah apa yang terjadi musim lalu, saya siap menghadapi apa pun," ujarnya.