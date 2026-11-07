Persipura Benahi Lini Pertahanan Jelang Hadapi Deltras FC, Komunikasi Jadi Sorotan

JawaPos.com – Persipura Jayapura terus mematangkan persiapan menjelang pertandingan terakhir putaran pertama Championship 2026/2027. Mutiara Hitam dijadwalkan menghadapi Deltras FC di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (7/11) malam.

Menjelang pertandingan tersebut, tim pelatih Persipura memberikan perhatian khusus terhadap pembenahan lini pertahanan. Tidak hanya menjaga posisi dan memperbaiki organisasi permainan, komunikasi antarpemain juga menjadi salah satu aspek yang terus diperkuat.

Pelatih Persipura Jayapura, Regi Aditya, mengatakan evaluasi dari pertandingan sebelumnya melawan Persela Lamongan menjadi bahan penting untuk memperbaiki performa tim. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Surajaya, Lamongan, Sabtu (31/10), Persipura mendapatkan sejumlah catatan yang perlu segera dibenahi.

Regi ingin para pemainnya tampil lebih solid ketika menjaga area pertahanan, terutama saat menghadapi tekanan dan situasi sulit yang membutuhkan koordinasi cepat.

Menurutnya, komunikasi di lapangan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan permainan. Para pemain harus saling memberikan informasi agar setiap perubahan posisi atau rotasi dalam bertahan dapat dilakukan dengan baik.

Hal tersebut dinilai penting untuk mengurangi kesalahan yang berpotensi memberikan ruang bagi lawan. Apalagi, Deltras FC memiliki kualitas permainan yang perlu diantisipasi Persipura.

"Itu pelajaran yang penting bagi kami, bagaimana kami memperbaiki struktur pertahanan kami. Komunikasi di lapangan itu penting sekali untuk bisa lakukan rotasi-rotasi di situasi yang sulit," kata Regi Aditya.

Regi Aditya Ingin Persipura Lebih Solid Pembenahan tersebut diharapkan membuat Persipura tampil lebih disiplin saat menghadapi Deltras FC. Selain menjaga organisasi pertahanan, para pemain juga dituntut mampu mengambil keputusan dengan tepat ketika menghadapi serangan lawan.

Pertandingan melawan Deltras FC menjadi kesempatan bagi Persipura untuk menutup putaran pertama dengan hasil positif. Namun, tantangan yang dihadapi tidak mudah karena tim tuan rumah juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan posisi di papan atas klasemen.