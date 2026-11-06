PSIM vs Dewa United: Osmar Loss Tak Mau Jadwal Padat Jadi Alasan Kehilangan Poin

JawaPos.com - Dewa United Banten FC membawa misi penting saat bertandang ke markas PSIM Yogyakarta pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (6/11) sore itu menjadi kesempatan bagi Banten Warriors untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Dewa United datang dengan target meraih kemenangan. Tambahan tiga poin dibutuhkan agar mereka tetap berada dalam jalur persaingan menuju puncak klasemen. Namun, ambisi tersebut tidak akan mudah diwujudkan mengingat PSIM juga memiliki motivasi untuk mengamankan hasil positif di kandang sendiri.

Salah satu tantangan yang harus dihadapi Dewa United adalah kondisi kebugaran pemain. Tim asuhan Osmar Loss tersebut baru saja menjalani pertandingan I.League Cup 2026/27 melawan Persita Tangerang pada Selasa (3/11). Dalam pertandingan tersebut, Dewa United berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-1.

Artinya, para pemain hanya memiliki waktu sekitar tiga hari untuk memulihkan kondisi sebelum kembali bertanding di kompetisi liga. Jadwal yang cukup padat tentu berpotensi memengaruhi kebugaran, terutama bagi pemain yang mendapatkan menit bermain cukup banyak.

Meski begitu, Osmar Loss tidak ingin anak asuhnya menjadikan situasi tersebut sebagai alasan. Pelatih asal Brasil itu menilai persiapan taktik dan kualitas pemain harus menjadi perhatian utama timnya.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Kamis (5/11), Loss mengakui bahwa waktu pemulihan yang singkat bisa menjadi tantangan. Namun, ia yakin Dewa United memiliki kemampuan untuk mengatasinya melalui persiapan yang tepat.

Menurutnya, tim pelatih sudah mempelajari karakter permainan PSIM, termasuk kekuatan dan kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Karena itu, ia meminta para pemain tetap fokus menjalankan rencana permainan yang telah disiapkan.