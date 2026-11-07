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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 7 November 2026 | 14.57 WIB

Prediksi Skor Persis Solo vs Persiba Balikpapan: Kesempatan Laskar Sambernyawa Bangkit di Manahan

Persis Solo menjamu RANS Nusantara FC di Manahan. Simak prediksi skor dan peluang kedua tim. (Istimewa) - Image

Persis Solo menjamu RANS Nusantara FC di Manahan. Simak prediksi skor dan peluang kedua tim. (Istimewa)

JawaPos.com - Persis Solo akan menjamu Persiba Balikpapan dalam lanjutan pekan kesembilan Pegadaian Championship 2026/2027. Pertandingan Grup Timur ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan, Sabtu (7/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Laskar Sambernyawa untuk kembali meraih kemenangan setelah melewati beberapa pertandingan dengan hasil kurang memuaskan. Bermain di kandang sendiri, Persis tentu tidak ingin kembali kehilangan poin di hadapan pendukungnya.

Jika melihat catatan produktivitas, Persis memiliki modal yang cukup baik. Dari delapan pertandingan yang sudah dijalani, tim asal Kota Solo tersebut berhasil mencetak 14 gol. Jumlah itu jauh lebih banyak dibandingkan Persiba yang baru mengoleksi enam gol.

Namun, Persis masih memiliki persoalan di sektor pertahanan. Mereka sudah kebobolan 12 gol dalam delapan pertandingan. Catatan tersebut menunjukkan bahwa lini belakang tuan rumah masih perlu mendapatkan perhatian.

Di sisi lain, kondisi pertahanan Persiba justru lebih mengkhawatirkan. Beruang Madu telah kemasukan 18 gol dan belum sekalipun mencatatkan clean sheet musim ini. Rata-rata mereka kebobolan 2,25 gol setiap pertandingan.

Situasi tersebut bisa dimanfaatkan Persis untuk menekan sejak awal pertandingan. Apalagi, mereka memiliki modal produktivitas yang lebih baik. Meski begitu, penyelesaian akhir tetap menjadi faktor penting agar peluang yang tercipta bisa berbuah gol.

Persis juga baru saja menelan kekalahan 0-2 dari Persik Kediri pada pertandingan perdana I.League Cup 2026/2027, Rabu (4/11). Dalam laga tersebut, tim melakukan rotasi dengan memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain yang sebelumnya minim menit bermain.

Rotasi itu diharapkan memberikan dampak positif terhadap kebugaran skuad. Dengan kondisi pemain yang lebih segar, Persis diharapkan mampu tampil lebih kompetitif saat menghadapi Persiba.

Meski demikian, tim tuan rumah masih belum bisa menurunkan Oliver Leeming. Sementara itu, kondisi beberapa pemain lainnya masih menunggu kepastian dari tim medis.

Editor: Banu Adikara
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