Ryohei Yoshihama Bersyukur Persiba Balikpapan Kembali ke Jalur Kemenangan

JawaPos.com - Gelandang Persiba Balikpapan, Ryohei Yoshihama, mengungkapkan rasa syukurnya setelah berhasil membantu tim kembali meraih kemenangan di Championship 2026/2027.

Hasil positif tersebut terasa penting bagi Beruang Madu setelah sebelumnya harus menelan kekalahan telak.

Kemenangan atas Persis Solo di Stadion Manahan, Solo, menjadi respons positif Persiba setelah hasil mengecewakan pada pertandingan sebelumnya. Yoshihama menilai keberhasilan tim tidak lepas dari kerja sama seluruh pemain dalam menjalankan instruksi pelatih.

Menurut pemain asal Jepang tersebut, Persiba mampu bangkit karena para pemain tidak larut dalam kekalahan sebelumnya. Mereka berusaha mengambil pelajaran dari hasil buruk tersebut dan menjadikannya motivasi untuk tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya.

Yoshihama juga memberikan apresiasi terhadap persiapan yang dilakukan tim pelatih. Rencana permainan yang disusun dinilainya mampu membantu Persiba menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.

"Setelah kekalahan besar di laga sebelumnya, kami tetap berusaha mengambil poin-poin positif dan membawa momentum yang baik. Pelatih menyiapkan rencana permainan yang sangat bagus, dan kami disiplin menjalankan skema tersebut sepanjang pertandingan," ujar Yoshihama.

Meski demikian, ia tidak menampik bahwa pertandingan melawan Persis Solo berlangsung cukup sulit. Persiba harus bekerja keras selama 90 menit untuk mempertahankan permainan dan memastikan kemenangan bisa dibawa pulang.

Soliditas antarpemain menjadi salah satu hal yang menurut Yoshihama sangat berpengaruh terhadap hasil akhir. Seluruh pemain berusaha saling membantu, menjaga kekompakan, dan tidak menyerah ketika menghadapi situasi sulit di lapangan.