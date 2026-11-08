Persiba Balikpapan Bungkam Persis Solo, Pesta HUT ke-103 Laskar Sambernyawa Buyar

Pelatih Persiba Balikpapan membeberkan strategi timnya berhasil membawa pulang tiga poin dari kandang Persis Solo. (I.League)
JawaPos.com - Persiba Balikpapan membawa pulang tiga poin dari lawatan ke markas Persis Solo setelah menang dengan skor 2-1 pada pekan kesembilan Championship 2026/2027.
Pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (7/11) malam, menjadi hasil pahit bagi tuan rumah yang tengah merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-103.
Dua gol kemenangan Persiba dicetak Ardi Ardiana pada menit ke-35 dan Evan Anwar pada menit ke-67. Sementara itu, Persis Solo hanya mampu membalas melalui eksekusi penalti Henri Doumbia pada menit ke-75.
Pertandingan berlangsung cukup panas. Persis Solo harus mengakhiri laga dengan sembilan pemain setelah Hasim Kipuw dan Feby Eka menerima kartu merah. Tuan rumah sebenarnya berpeluang menyamakan kedudukan melalui penalti pada masa injury time. Namun, keputusan tersebut dibatalkan wasit setelah meninjau monitor Video Assistant Referee (VAR).
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Pelatih Persiba Balikpapan, Eka Raka Galih, mengaku bersyukur timnya mampu mengamankan kemenangan. Ia menilai para pemain berhasil menjalankan strategi yang telah dipersiapkan selama sesi latihan.
Menurutnya, dua gol yang tercipta melalui Ardi Ardiana dan Evan Anwar merupakan bagian dari skenario permainan yang sudah disimulasikan sebelum pertandingan.
"Alhamdulillah kita bisa memenangkan pertandingan malam ini melawan Persis Solo. Jalannya pertandingan saya pikir cukup menarik. Dua gol awal dari kita di babak pertama dan babak kedua itu memang sesuai dengan skenario yang sudah kita latih dan simulasikan sebelumnya," ujar Eka Raka dalam konferensi pers setelah pertandingan.
Meski demikian, Eka menilai masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait ketenangan pemain ketika menghadapi tekanan lawan.
Ia menyayangkan anak asuhnya belum sepenuhnya mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Persis kehilangan dua pemain. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya bisa membuat Persiba lebih leluasa mengendalikan pertandingan.
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