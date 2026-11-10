PSS Sleman vs Bhayangkara FC 1-1, Pieter Huistra Punya Catatan untuk Pemain Super Elja

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra mengapresiasi penampilan pemain muda saat ditahan Bhayangkara FC 1-1. (Istimewa)
JawaPos.com - PSS Sleman harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Bhayangkara FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027.
Pertandingan yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Minggu (8/11) sore WIB, tersebut menjadi kesempatan bagi Super Elang Jawa untuk meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra menilai, anak asuhnya sudah menunjukkan perkembangan positif sepanjang pertandingan.
Dia melihat para pemain mampu menjalankan tugas masing-masing dan merespons perubahan pendekatan permainan yang dilakukan tim tamu.
Menurut dia, PSS juga mampu menciptakan sejumlah peluang serta menunjukkan permainan yang cukup baik, terutama setelah memasuki babak kedua.
“Setiap pemain memahami tugasnya masing-masing. Meskipun Bhayangkara mengubah taktik permainan, kami mampu beradaptasi dengan cukup cepat. Kami berhasil menciptakan sejumlah peluang dan mencetak gol pada babak kedua,” ujar Pieter dalam konferensi pers seusai pertandingan.
Meski memberikan apresiasi, pelatih asal Belanda tersebut tetap menyayangkan kegagalan timnya mempertahankan keunggulan.
Terlebih, gol penyama kedudukan Bhayangkara FC tercipta melalui situasi bola rebound yang membuat PSS Sleman kehilangan kesempatan mengamankan kemenangan.
Pieter menilai secara keseluruhan performa timnya cukup menjanjikan.
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Jawa Pos
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