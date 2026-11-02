PSS Sleman Kalah Lagi, Alarm Bahaya Kursi Pieter Huistra

JawaPos.com - PSS Sleman kembali gagal meraih hasil positif di Super League 2026/2027. Bertandang ke markas Garudayaksa FC pada pekan kedelapan, Minggu (1/11/2026) malam, Super Elang Jawa harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 1-3 di Stadion Pakansari, Bogor.

Kekalahan tersebut memperpanjang tren negatif PSS. Tim besutan Pieter Huistra itu kini menelan tiga kekalahan beruntun setelah sebelumnya tumbang 1-2 saat menjamu Borneo FC Samarinda dan kalah dengan skor serupa ketika bertandang ke markas Persik Kediri.

Menghadapi Garudayaksa FC, PSS sudah berada dalam posisi sulit sejak babak pertama. Gawang mereka dua kali dibobol dalam rentang enam menit. Brian Rubio membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-12, sebelum Jayro Jean menggandakan skor pada menit ke-18.

Tertinggal dua gol membuat PSS harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan. Namun, upaya tim tamu baru membuahkan hasil pada menit ke-71 melalui gol Gustavo Tocantins.

Gol tersebut sempat membuka peluang bagi PSS untuk kembali bersaing. Akan tetapi, harapan itu tidak bertahan lama. Lima menit berselang, Garudayaksa FC justru memperlebar keunggulan menjadi 3-1.

Gol ketiga tuan rumah tercipta melalui gol bunuh diri Cleberson yang berusaha menghalau pergerakan Brian Rubio. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir dan memastikan PSS kembali pulang tanpa membawa poin.

Pieter Huistra Soroti Rapuhnya Pertahanan PSS Pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra, tidak menutupi kekecewaannya terhadap hasil pertandingan tersebut. Menurutnya, tim masih terlalu mudah memberikan kesempatan kepada lawan untuk mencetak gol. Situasi itu membuat upaya PSS meraih hasil lebih baik menjadi semakin sulit.

“Pertandingan malam ini tentu mengecewakan untuk kami. Kami kebobolan dua gol dengan terlalu mudah. Dan cara kita membiarkan gol-gol tercipta di pertandingan akhir-akhir ini membuat segalanya menjadi sulit bagi tim kita sendiri,” kata Huistra seusai laga dilansir iLeague.

Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa lini pertahanan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Ia menilai performa defensif PSS belum cukup baik dan membutuhkan perbaikan melalui kerja keras dalam sesi latihan.