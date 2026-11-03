Jadwal dan Live Streaming I.League Cup 2026/2027: Ujian Awal Persebaya dan Persija

JawaPos.com — I.League Cup 2026/2027 dimulai Selasa (3/11/2026) dengan enam pertandingan di Surabaya, Malang, Deli Serdang, Banten, Surakarta, dan Lamongan yang menjadi ujian awal bagi Persebaya Surabaya hingga Persija Jakarta.

Melibatkan tujuh tim Super League serta lima peserta Championship, hari pembuka turnamen lintas kasta ini langsung mempertemukan klub besar dengan lawan yang berpotensi menghadirkan kejutan.

Partai De Red FC melawan PSM Makassar di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, menjadi salah satu pembuka pada pukul 16.00 WIB.

Pada waktu bersamaan, RANS Nusantara menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, dengan situasi menarik terkait status tuan rumah.

Empat pertandingan lainnya berlangsung mulai pukul 19.00 WIB, termasuk penampilan Green Force dan Macan Kemayoran.

Derby Banten serta pertemuan Persela Lamongan dengan Persijap Jepara ikut membuat agenda pembuka kompetisi ini padat dengan duel yang layak dinantikan.

Kapan Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta Bermain? Persebaya Surabaya akan menghadapi Kendal Tornado FC pada laga Grup G di Stadion Sriwedari, Surakarta, Selasa malam.

Pertandingan yang dimulai pukul 19.00 WIB tersebut menjadi langkah pertama Green Force dalam menjalani persaingan I.League Cup musim ini.