Terbongkar! Alasan Persib dan Borneo FC Langsung ke Perempat Final I.League Cup 2026/2027

Persib Bandung dan Borneo FC langsung memasuki perempat final I.League Cup 2026/2027 karena padatnya jadwal kompetisi antarklub Asia dan ASEAN. (Persib)
JawaPos.com — Persib Bandung dan Borneo FC langsung lolos ke perempat final I.League Cup 2026/2027 karena padatnya jadwal mereka di kompetisi antarklub Asia dan ASEAN.
Kebijakan dalam turnamen sepak bola Indonesia ini membuat kedua klub melewati fase grup serta babak 12 besar, sementara 36 peserta lainnya harus memulai perjuangan sejak 3 November 2026.
Keistimewaan itu menjawab pertanyaan mengapa nama Persib Bandung dan Borneo FC tidak muncul dalam undian fase grup pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Keduanya tetap menjadi peserta, tetapi baru turun bertanding ketika persaingan menyisakan delapan klub.
I.League Cup 2026/2027 dijadwalkan berlangsung sampai 19 Mei 2027 dengan melibatkan total 38 klub. Komposisinya terdiri atas 18 klub Liga Super dan 20 klub Liga 2 Championship musim 2026/2027.
Dengan pengaturan tersebut, perjalanan setiap peserta menuju gelar juara memiliki titik awal berbeda.
Persib Bandung dan Borneo FC menunggu di perempat final, sedangkan peserta fase grup harus melewati dua tahapan untuk mencapai posisi serupa.
Padatnya agenda menjadi alasan Persib Bandung dan Borneo FC memperoleh akses langsung ke perempat final I.League Cup 2026/2027.
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Kedua klub mengikuti empat kompetisi berbeda musim ini sehingga keterlibatan sejak fase grup sulit disesuaikan dengan jadwal mereka.
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