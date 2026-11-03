Kata Asisten STY Soal Peluang Shayne Pattynama Main saat Persija Hadapi PSMS Medan

JawaPos.com - Asisten pelatih Persija Jakarta, Choi In-cheul, memberikan penjelasan mengenai peluang Shayne Pattynama tampil saat menghadapi PSMS Medan di laga pertama Grup A League Cup 2026/2027. Dia mengaku belum bisa memastikan apakah pemain berusia 28 tahun itu akan mendapat kesempatan bermain.

Persija dijadwalkan menantang PSMS Medan di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB. Dalam lawatan tersebut, Macan Kemayoran -julukan Persija- membawa 19 pemain, termasuk Shayne Pattynama yang akhirnya kembali masuk dalam rombongan tim.

Kehadiran Shayne tentu menjadi kabar menarik bagi pendukung Persija. Sebab, pemain berlabel Timnas Indonesia itu belum pernah masuk daftar susunan pemain dalam delapan pertandingan awal Super League musim ini.

Meski sudah dibawa ke Medan, Shayne belum tentu mendapat kesempatan tampil melawan PSMS. Choi In-cheul menjelaskan bahwa sang pemain masih membutuhkan waktu untuk meningkatkan kondisi fisiknya.

“Shayne memang kami bawa untuk mengikuti kompetisi piala ini. Namun, saat ini dia masih dalam proses meningkatkan kondisi fisiknya,” kata Choi In-cheul dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Selasa (3/11/2026).

Asisten Shin Tae-yong itu juga tidak bisa memastikan apakah Shayne Pattynama akan diturunkan sejak menit pertama atau memulai laga dari bangku cadangan. Menurutnya, keputusan itu baru akan ditentukan dengan mempertimbangkan situasi pertandingan.

“Sehingga keputusan untuk memainkannya akan ditentukan besok (hari ini) dengan melihat situasi pertandingan,” terangnya.

Nama Shayne Pattynama memang sempat menjadi sorotan karena tak kunjung mendapat kesempatan bersama Persija. Padahal, dia sempat memperkuat Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 dan menjadi salah satu eksekutor penalti yang membantu skuad Garuda meraih gelar juara.