Bukan Sekadar Cetak Empat Gol ke Gawang Persiraja, Ini Target Javier Siverio Bersama PSMS

Javier Siverio cetak 4 gol saat PSMS Medan hancurkan Persiraja 5-0, puncaki daftar top skor Pegadaian Championship. (Istimewa)
JawaPos.com - Javier Siverio semakin menunjukkan ketajamannya bersama PSMS Medan di Pegadaian Championship 2026/27.
Striker asal Spanyol tersebut terus menjadi ancaman bagi lini pertahanan lawan.
Hingga saat ini, dia sudah mengoleksi 15 gol hanya dari delapan pertandingan bersama Ayam Kinantan.
Catatan terbarunya hadir saat PSMS Medan menghadapi Persiraja Banda Aceh pada Sabtu (7/11).
Dalam pertandingan tersebut, PSMS tampil dominan dan berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 5-0. Empat dari lima gol kemenangan tim dicetak oleh Javier Siverio.
Berkat tambahan empat gol itu, Javier Siverio semakin nyaman berada di puncak daftar pencetak gol terbanyak sementara Pegadaian Championship 2026/27.
Koleksi 15 golnya menjadi bukti konsistensi pemain asal Spanyol tersebut dalam membantu produktivitas lini depan PSMS Medan.
Tidak hanya menjadi pencetak gol terbanyak dalam pertandingan tersebut, Siverio juga mendapatkan penghargaan Player of the Match. Penghargaan itu menjadi pelengkap penampilan impresifnya saat menghadapi Laskar Rencong.
Meski tampil sebagai bintang kemenangan, Siverio tidak ingin menganggap keberhasilannya mencetak empat gol sebagai hasil kerja individu.
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Jawa Pos
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