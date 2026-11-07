Prediksi PSMS vs Persiraja di Pengadaian Championship: Derbi Sumatera Diprediksi Berjalan Ketat

JawaPos.com - PSMS Medan akan menghadapi Persiraja Banda Aceh dalam lanjutan pekan kesembilan Championship 2026/2027. Pertandingan bertajuk Derbi Sumatera tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sabtu (7/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Kedua tim sama-sama datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir. Namun, PSMS memiliki keuntungan karena akan bermain di hadapan pendukung sendiri. Ayam Kinantan tentu ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melanjutkan tren kemenangan sekaligus menjaga posisinya di papan atas klasemen Grup A.

PSMS saat ini menempati peringkat kedua dengan koleksi 17 poin dari delapan pertandingan. Mereka memiliki peluang untuk terus memberikan tekanan kepada tim-tim di atasnya jika mampu mengamankan tiga poin dalam pertandingan kandang kali ini.

Performa PSMS dalam beberapa pertandingan terakhir juga cukup menjanjikan. Setelah sempat kalah 1-2 dari PSPS Pekanbaru pada 11 Oktober 2026, tim berjuluk Ayam Kinantan tersebut bermain imbang 1-1 melawan Semen Padang pada 17 Oktober.

PSMS kemudian bangkit dengan mengalahkan PSIS Semarang 2-1 pada 25 Oktober. Hasil positif itu berlanjut ketika mereka berhasil membawa pulang kemenangan 2-1 dari markas PSGC Ciamis pada 31 Oktober 2026.

Sebelumnya, PSMS juga sempat mencatatkan kemenangan besar 4-0 atas Sulut United pada 3 Oktober. Dari lima pertandingan terakhir, mereka mengumpulkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Catatan tersebut menjadi modal penting bagi PSMS untuk menghadapi Persiraja. Apalagi, dukungan suporter di kandang sendiri bisa menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk kembali meraih hasil maksimal.

Meski demikian, Persiraja Banda Aceh bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Laskar Rencong juga sedang menunjukkan perkembangan positif setelah melewati periode yang cukup baik dalam beberapa pekan terakhir.