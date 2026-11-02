PSM Makassar Rilis Jersey HUT ke-111, Pakai Logo Lawas dan Adidas Trefoil

JawaPos.com - PSM Makassar meluncurkan jersey spesial untuk memperingati hari jadi klub ke-111 sekaligus menyambut kompetisi League Cup 2026/2027. Koleksi edisi khusus tersebut hadir dalam dua pilihan, yakni jersey kandang berwarna merah marun dan jersey tandang yang didominasi warna emas.

Peluncuran dilakukan pada Senin (2/11/2026), sehari sebelum PSM memulai perjuangannya di League Cup 2026/2027.

Manajer PSM Makassar Muhammad Nur Fajrin menjelaskan, koleksi tersebut memang disiapkan secara khusus untuk memperingati perjalanan panjang klub berjuluk Juku Eja tersebut.

"Ada jersey khusus HUT ke-111, nanti akan kami gunakan di League Cup, karena momennya pas ya," ujar Fajrin dalam keterangannya, Senin (2/11/2026).

Usung Logo Lawas dan Adidas Trefoil Jersey spesial ini memiliki ciri khas dari sisi desain dan identitas klub. PSM mengusung logo lawas yang digunakan pada era awal 2000-an, dipadukan dengan logo Trefoil milik Adidas.

Logo Trefoil merupakan salah satu identitas bersejarah Adidas yang lekat dengan lini Originals serta konsep retro atau heritage. Penggunaan logo tersebut menjadi daya tarik tersendiri karena tidak semua klub yang disponsori Adidas mendapatkan koleksi eksklusif dengan identitas tersebut.

Pada musim ini, logo Trefoil menghiasi sejumlah jersey klub elite dan tim nasional dari berbagai belahan dunia. Beberapa di antaranya adalah Real Madrid, Liverpool, Bayern Munchen, Arsenal, Juventus, dan Al Nassr.

Di Indonesia, Bali United juga menjadi salah satu klub yang mendapatkan koleksi jersey dengan logo Trefoil. Sementara itu, Adidas turut menjadi penyedia apparel bagi sejumlah klub lain di Tanah Air, termasuk Persija Jakarta, Persik Kediri, dan PSIM Yogyakarta.

"Ini seri khusus. Yang paling menonjol adalah penggunaan logo. Yang kami tampilkan bukan logo PSM saat ini, tapi menggunakan logo lama saat kami memasuki tahun 2000 awal," terang Fajrin.