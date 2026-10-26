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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 27 Oktober 2026 | 04.41 WIB

Bernardo Tavares Buktikan Janjinya! Persebaya Surabaya Hajar Madura United 3-1

Persebaya Surabaya mengalahkan Madura United 3-1 pada pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10). (Persebaya)&nbsp; - Image

Persebaya Surabaya mengalahkan Madura United 3-1 pada pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10). (Persebaya)&nbsp;

JawaPos.com - Bernardo Tavares berhasil membuktikan janjinya membawa Persebaya Surabaya bangkit dengan mengalahkan Madura United 3-1 pada pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10) malam.

Kemenangan dramatis di hadapan 10.344 penonton ini sekaligus mengakhiri tren dua pertandingan tanpa kemenangan Green Force.

Tiga gol Persebaya Surabaya dicetak Miguel Pereira pada menit ke-21, Yuran Fernandes melalui penalti menit ke-90, dan Yann Mabella pada menit 90+6.

Sementara itu, Madura United sempat menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas Paulo Domingos Gali pada menit ke-69.

Bernardo Tavares Buktikan Janji Kebangkitan Persebaya Surabaya

Bernardo Tavares akhirnya mendapatkan respons positif dari anak asuhnya setelah Persebaya Surabaya menelan kekalahan 0-1 dari PSM Makassar pada pertandingan sebelumnya.

Pelatih asal Portugal itu sebelumnya menegaskan pentingnya meraih kemenangan untuk memperbaiki posisi Green Force di klasemen.

Kemenangan atas Madura United terasa semakin penting karena Persebaya Surabaya sempat kehilangan keunggulan pada babak kedua.

Namun, mentalitas pemain tuan rumah terlihat ketika mereka berhasil mencetak dua gol pada pengujung pertandingan.

Hasil ini sekaligus menjadi pembalasan atas kekalahan kandang 1-2 dari Madura United pada musim sebelumnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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