Yann Kevin Mabella Mulai Bersinar! Persebaya Surabaya Punya Banyak Pilihan di Lini Depan

Penyerang anyar Persebaya Surabaya Yann Kevin Mabella. (Istimewa)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya mendapat kontribusi penting dari Yann Kevin Mabella saat mengalahkan Madura United FC dengan skor 3-1 pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.
Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (26/10/2026) malam, penyerang asal Kongo itu mencetak gol ketiga Bajul Ijo setelah masuk sebagai pemain pengganti.
Mabella baru dimainkan pelatih Bernardo Tavares pada menit ke-74. Meski tidak tampil sejak awal, pemain berusia 30 tahun tersebut mampu memanfaatkan kesempatan untuk membantu Persebaya mengamankan tiga poin di hadapan pendukungnya.
Sebelum gol Mabella tercipta, Miguel Pereira lebih dulu membawa Persebaya unggul pada menit ke-22. Madura United sempat menyamakan kedudukan melalui Gali Freitas pada menit ke-69. Tuan rumah kemudian kembali memimpin lewat eksekusi penalti Yuran Fernandes pada menit 90+1, sebelum Mabella memastikan kemenangan dengan golnya pada pengujung pertandingan.
Penampilan tersebut menjadi bukti bahwa Mabella bisa memberikan kontribusi meski tidak selalu bermain sebagai starter. Dalam pertandingan itu, ia mencatatkan satu tembakan tepat sasaran, satu tembakan meleset, dan tiga keberhasilan dribel selain mencetak gol.
Mabella juga menilai Persebaya memiliki keuntungan dengan keberadaan sejumlah penyerang yang mempunyai karakteristik berbeda. Selain dirinya, Bajul Ijo masih memiliki Alex Martins dan Ramadhan Sananta yang bisa menjadi pilihan di lini depan.
Menurut Mabella, variasi pemain tersebut memberikan keleluasaan bagi Tavares untuk menentukan komposisi tim sesuai kebutuhan pertandingan.
"Saya pikir itu bagus untuk tim untuk memiliki banyak profil. Persebaya punya saya, punya Alex, dan punya Sananta, kami bisa bermain di depan," ujarnya.
Mantan pemain Terengganu FC itu juga tidak mempermasalahkan posisi yang diberikan kepadanya. Ia mengaku bisa bermain sebagai penyerang tengah maupun menempati sisi kanan atau kiri lini serang.
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