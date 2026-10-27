3 Fakta Menarik Gol Penalti Yuran Fernandes Saat Persebaya Surabaya Bungkam Madura United

JawaPos.com - Yuran Fernandes menyumbangkan gol penalti dalam kemenangan Persebaya Surabaya melawan Madura United di pekan ketujuh Super League.

Laga yang berakhir dengan skor 3-1 tersebut dimainkan di Gelora Bung Tomo, Senin (26/10/2026).

Berikut ini ada tiga fakta menarik gol penalti yang dicetak Yuran Fernandes.

1. Gol debut Yuran Fernandes

Gol penalti yang dicetak Yuran Fernandes pada menit ke-90+1 merupakan gol debutnya bersama Persebaya di Super League.

Gol itu juga membuat Green Force kembali memimpin skor saat melawan Madura United.

2. Penalti ke-12 Yuran Fernandes di Super League

Sejak bermain di PSM Makassar, Yuran Fernandes selalu menjadi eksekutor penalti. Melansir Transfermarkt, dia sudah melakukan penalti ke-12 selama bermain di Super League.