Perkiraan Susunan Pemain Persija vs Persik di Super League: Rizky Ridho Comeback!

Rizky Ridho (kiri) gagal membawa Persija Jakarta meraih kemenangan atas Persita Tangerang. (I.League) JawaPos.com - Persija Jakarta mendapat kabar baik jelang menghadapi Persik Kediri pada laga pekan ketujuh Super League 2026/2027. Sang kapten, Rizky Ridho, dipastikan comeback!

Persija dijadwalkan menjamu Persik di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Senin (26/10/2026) pukul 19.00 WIB. Laga ini menjadi momentum tuan rumah untuk mempertahankan laju positifnya.

Sebelumnya, Persija berhasil menumbangkan Arema FC dengan skor telak 5-1 pada laga pekan keenam. Tambahan tiga poin itu sekaligus membawa Macan Kemayoran - julukan Persija - semakin kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 15 poin.

Dalam pesta kemenangan tersebut, Persija tidak diperkuat dua pemain andalannya, yakni Rizky Ridho dan Kyohei Yoshino. Kedua pemain tersebut tidak masuk dalam daftar susunan pemain karena masalah kebugaran.

Rizky Ridho dan Kyohei Yoshino Masuk Skuad Lawan Persik Kini, pelatih Persija, Shin Tae-yong, memastikan kedua pemain tersebut sudah pulih dan masuk dalam skuad untuk menghadapi Persik. Hanya saja, ia tidak mengungkap apakah keduanya akan bermain sejak menit awal atau turun sebagai pemain pengganti.

“Untuk Ridho dan Yoshino, bisa dikatakan mereka sudah masuk dalam daftar 23 pemain,” kata Shin Tae-yong, dikutip Senin (26/10).

Yang jelas, ini menjadi angin segar bagi Persija. Kehadiran Rizky Ridho dan Yoshino juga membuat Shin Tae-yong memiliki banyak opsi dalam menentukan komposisi pemain terbaiknya untuk menghadapi Persik.