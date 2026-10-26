Persik Kediri Percaya Diri! Imanol Garcia Bidik Suplai Bola Jeremejeff dan Sayap Persija Jakarta

Imanol Garcia mengandalkan kekompakan Persik Kediri untuk memutus suplai bola Alexander Jeremejeff dan meredam kedua sayap Persija Jakarta. (Persik)
JawaPos.com — Imanol Garcia siap memutus suplai bola kepada Alexander Jeremejeff sekaligus meredam kedua sayap Persija Jakarta saat Persik Kediri bertandang ke Jakarta International Stadium, Senin (26/10/2026) malam.
Gelandang asal Spanyol itu mengandalkan penguasaan lini tengah dan kekompakan tim untuk membantu Macan Putih membawa pulang poin dalam lanjutan Super League 2026/2027.
Persik Kediri datang dengan keyakinan mampu memberikan perlawanan kepada tuan rumah.
Bekal dari pelatih Marcos Reina menjadi pegangan Imanol dan rekan-rekannya untuk membaca permainan sekaligus menentukan respons terhadap serangan Macan Kemayoran.
Kepercayaan diri tersebut disertai pemahaman tentang ancaman yang akan mereka hadapi di Jakarta.
Imanol menyoroti ketajaman Jeremejeff serta pergerakan pemain sayap yang bisa membuka jalan menuju pertahanan Persik Kediri.
Bagi gelandang asal Spanyol tersebut, pekerjaan menghentikan serangan harus dimulai dari wilayah tengah.
Jika aliran bola tuan rumah bisa diputus lebih awal, barisan belakang Macan Putih memiliki peluang lebih besar untuk mengurangi tekanan.
Imanol Garcia ingin menjaga daerah permainannya agar Persija Jakarta tidak leluasa membangun serangan.
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Jawa Pos
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