Minta Persik Kediri All Out Hadapi Persija Jakarta, Marcos Reina: Menang Target Utama!

Marcos Reina meminta pemain Persik Kediri mengeluarkan seluruh kemampuan saat menghadapi Persija Jakarta di Jakarta International Stadium, Senin (26/10/2026). (Persik)
JawaPos.com — Marcos Reina meminta Persik Kediri tampil all out menghadapi Persija Jakarta pada pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium, Senin (26/10/2026) malam, demi membawa pulang hasil positif.
Pelatih asal Spanyol itu membidik kemenangan, tetapi menganggap satu poin tetap cukup ketika menghadapi salah satu tim yang dijagokan menjadi juara musim ini.
Optimisme Reina bertumpu pada hubungan harmonis di dalam skuad Macan Putih. Kedekatan para pemain, baik ketika berlatih maupun di luar lapangan, dipandang sebagai modal untuk menghadapi tantangan dari Macan Kemayoran.
Bagi Reina, kekompakan tersebut punya pengaruh langsung terhadap permainan Persik Kediri.
Pemain yang saling memahami akan lebih mudah menjalankan tugas sekaligus menyesuaikan diri dengan pergerakan rekan setimnya.
Namun, kehangatan suasana tim tetap harus diterjemahkan menjadi penampilan maksimal di lapangan.
Karena itu, pesan Reina kepada Kiko Carneiro dan kawan-kawan jelas: keluarkan seluruh kemampuan sebelum berbicara tentang hasil pertandingan.
Marcos Reina menilai hubungan antarpemain menjadi salah satu kekuatan Persik Kediri menjelang pertandingan melawan Persija Jakarta.
Dia melihat timnya memiliki kedekatan yang menyatukan kepentingan pemain dengan harapan klub serta masyarakat Kediri.
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Jawa Pos
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