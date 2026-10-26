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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 26 Oktober 2026 | 16.03 WIB

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Persik Kediri: Macan Kemayoran Mengancam, Macan Putih Melawan!

Persija Jakarta memburu kemenangan atas Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium, Senin (26/10/2026). (Persija) - Image

Persija Jakarta memburu kemenangan atas Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium, Senin (26/10/2026). (Persija)

JawaPos.com — Persija Jakarta diprediksi mengalahkan Persik Kediri dengan skor 2-1 pada lanjutan Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium, Senin (26/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Dukungan publik sendiri, produktivitas serangan, dan dominasi dalam pertemuan terakhir menjadi modal Macan Kemayoran untuk memburu tiga poin, meski Macan Putih datang membawa bekal kemenangan atas PSS Sleman.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sama-sama meraih kemenangan pada penampilan terakhirnya. Persija Jakarta menghajar Arema FC dengan skor 5-1, sedangkan Persik Kediri menundukkan PSS Sleman 2-1.

Hasil tersebut membuat duel di Jakarta International Stadium berpotensi berlangsung sengit sejak menit awal.

Tuan rumah memiliki alasan kuat untuk percaya diri, tetapi tim tamu juga mempunyai modal untuk memberikan perlawanan.

Mengapa Persija Jakarta Lebih Diunggulkan?

Persija Jakarta lebih diunggulkan karena menunjukkan ketajaman mencolok dalam sejumlah pertandingan terakhir, terutama ketika menghadapi PSIM Yogyakarta dan Arema FC.

Macan Kemayoran mencetak sembilan gol dari dua laga tersebut, masing-masing melalui kemenangan 4-0 dan 5-1.

Kemenangan besar atas Arema FC pada Rabu (21/10/2026) menjadi bekal paling segar menjelang pertandingan ini.

Hasil itu sekaligus memberikan respons setelah Persija Jakarta kalah 2-3 dari Persita Tangerang pada pertandingan sebelumnya.

Editor: Edi Yulianto
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