Persija Jakarta Vs Persik Kediri: Shin Tae-yong Siapkan Strategi untuk Amankan Tiga Poin

JawaPos.com - Persija Jakarta bertekad melanjutkan tren positif saat menjamu Persik Kediri pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027.

Bermain di hadapan pendukung sendiri di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) pukul 19.00 WIB, Macan Kemayoran membidik kemenangan untuk menjaga posisi di papan atas klasemen.

Persija datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan meyakinkan 5-1 pada pertandingan sebelumnya.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan Shin Tae-yong untuk kembali menunjukkan ketajaman lini serang sekaligus mengamankan tiga poin di kandang.

Dukungan the Jakmania juga diharapkan bisa menambah motivasi para pemain. Bermain di JIS memberikan keuntungan tersendiri bagi Persija, terlebih mereka sedang berusaha menjaga konsistensi performa pada awal musim ini.

Meski memiliki modal bagus, Shin Tae-yong tidak ingin anak asuhnya kehilangan fokus. Pelatih asal Korea Selatan itu memastikan persiapan tim berjalan sesuai rencana sebelum menghadapi Persik.

Menurut Shin, waktu yang tersedia telah dimanfaatkan untuk mematangkan strategi dan memastikan para pemain berada dalam kondisi siap bertanding.

“Tentu saja semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Besok kami datang untuk meraih hasil yang baik. Kami juga memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk memastikan tim siap tampil maksimal,” kata Shin Tae-yong.