Marcos Reina Siapkan Taktik Khusus, Persik Kediri Bidik Poin di Markas Persija Jakarta

Persik Kediri akan bertanding melawan Persija Jakarta di SUGBK. (Istimewa)
JawaPos.com - Kemenangan atas PSS Sleman menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk menghadapi Persija Jakarta pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027.
Pelatih Persik Marcos Reina ingin menjaga momentum positif tersebut saat kedua tim bertemu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (26/10).
Macan Putih datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2-1 di Stadion Brawijaya, Kediri.
Namun, Marcos Reina menyadari Persija bukan lawan yang mudah ditaklukkan.
Tim ibu kota memiliki banyak pemain berkualitas dan akan mendapat dukungan langsung dari ribuan suporter di stadion kebanggaan Indonesia tersebut.
Meski demikian, pelatih asal Spanyol itu justru melihat atmosfer SUGBK sebagai kesempatan bagi anak asuhnya untuk menunjukkan kemampuan terbaik.
Dia juga menantikan duel strategi dengan pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong yang pernah menangani Timnas Indonesia.
"Kami, terutama para pemain, akan bangga bermain di stadion megah SUGBK. Atmosfer ribuan penonton bisa jadi motivasi pemain tampil maksimal. Bagi saya ini pertemuan menarik dengan pelatih Persija," kata Marcos Reina.
Marcos Reina menegaskan, Persik tidak akan datang hanya untuk bertahan.
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Jawa Pos
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