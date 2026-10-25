Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Latu Ratri Mubyarsah
Senin, 26 Oktober 2026 | 06.29 WIB

Imanol Garcia Waspadai Dua Sayap Persija, Persik Kediri Siap Curi Poin di Jakarta

Gelandang Persik Kediri Imanol Garcia siapkan strategi untuk meredam Persija Jakarta. (Istimewa) - Image

Gelandang Persik Kediri Imanol Garcia siapkan strategi untuk meredam Persija Jakarta. (Istimewa)

JawaPos.com - Gelandang Persik Kediri Imanol Garcia bertekad tampil maksimal saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.

Duel tersebut akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) malam.

Persik datang dengan misi mencuri poin dari markas Macan Kemayoran.

Namun, tantangan yang dihadapi tidak mudah mengingat Persija memiliki sejumlah pemain berkualitas dan tengah berusaha menjaga posisi di papan atas klasemen.

Imanol Garcia menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan Persik.

Gelandang asal Spanyol itu memiliki tugas penting untuk mengganggu aliran bola Persija, sekaligus mencegah tuan rumah leluasa membangun serangan.

Persiapan pun telah dilakukan bersama pelatih Marcos Reina.

Imanol mengungkapkan bahwa tim pelatih sudah memberikan arahan mengenai cara bermain Persija serta hal-hal yang perlu diperhatikan sepanjang pertandingan.

"Coach Marcos Reina sudah memberi kami bekal untuk menghadapi Persija Jakarta. Bagaimana kami bermain dan membaca gaya lawan. Saya dan teman-teman di sektor tengah akan berusaha maksimal menjaga daerah kami," kata Imanol Gracia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persik Kediri Tak Gentar Hadapi Persija, Marcos Reina Waspadai Serangan Balik Macan Kemayoran - Image
Sepak Bola Indonesia

Persik Kediri Tak Gentar Hadapi Persija, Marcos Reina Waspadai Serangan Balik Macan Kemayoran

Senin, 26 Oktober 2026 | 05.51 WIB

Debut Kedua Juan Cortes, Persijap Jepara Wajib Bangkit Saat Menjamu Java United - Image
Sepak Bola Indonesia

Debut Kedua Juan Cortes, Persijap Jepara Wajib Bangkit Saat Menjamu Java United

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.01 WIB

Jadi Wakil Kapten Persija, Radovan Pankov Tak Menyangka Bisa Pimpin Macan Kemayoran - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadi Wakil Kapten Persija, Radovan Pankov Tak Menyangka Bisa Pimpin Macan Kemayoran

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18.17 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

4

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

5

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

6

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

7

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

8

Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

9

Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

10

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore