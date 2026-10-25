Imanol Garcia Waspadai Dua Sayap Persija, Persik Kediri Siap Curi Poin di Jakarta

JawaPos.com - Gelandang Persik Kediri Imanol Garcia bertekad tampil maksimal saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.

Duel tersebut akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) malam.

Persik datang dengan misi mencuri poin dari markas Macan Kemayoran.

Namun, tantangan yang dihadapi tidak mudah mengingat Persija memiliki sejumlah pemain berkualitas dan tengah berusaha menjaga posisi di papan atas klasemen.

Imanol Garcia menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan Persik.

Gelandang asal Spanyol itu memiliki tugas penting untuk mengganggu aliran bola Persija, sekaligus mencegah tuan rumah leluasa membangun serangan.

Persiapan pun telah dilakukan bersama pelatih Marcos Reina.

Imanol mengungkapkan bahwa tim pelatih sudah memberikan arahan mengenai cara bermain Persija serta hal-hal yang perlu diperhatikan sepanjang pertandingan.