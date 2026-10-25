Prediksi Skor Garudayaksa vs Persib Bandung: Misi Pangeran Biru Bangkit

JawaPos.com – Persib Bandung akan bertandang ke markas Garudayaksa FC pada pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (25/10) pukul 19.00 WIB. Laga ini menjadi momentum bagi Pangeran Biru untuk kembali ke jalur kemenangan setelah menelan kekalahan pada pertandingan sebelumnya.

Persib datang ke Bogor dengan modal kurang meyakinkan. Tim asuhan Igor Tolic itu kalah tipis 0-1 saat bertandang ke markas Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10).

Kini, Persib kembali harus menjalani laga tandang hanya berselang tiga hari. Padatnya jadwal kompetisi menjadi tantangan tersendiri bagi Maung Bandung, terutama dalam menjaga kebugaran pemain.

Untuk menghadapi situasi tersebut, Tolic memilih menitikberatkan pendekatannya pada ketahanan mental dan psikologis anak asuhnya, alih-alih terlalu larut dalam persoalan stamina.

"Ini sangat berkaitan dengan mental pemain. Kita selalu membicarakan apakah mental pemain sedang bagus atau tidak. Namun, yang terpenting adalah fokus pada satu pertandingan, menyelesaikannya, lalu bersiap menghadapi pertandingan berikutnya," kata Igor Tolic.

Terkait komposisi pemain, Tolic akan terus memantau kondisi anak asuhnya sebelum menentukan 11 pemain yang siap diturunkan. Ia memastikan hanya pemain yang benar-benar siap yang akan mendapat kesempatan bermain, mengingat laga melawan Garudayaksa cukup krusial bagi Persib.

"Kita lihat saja siapa yang akan bermain nanti. Namun, yang jelas, kami memiliki pertandingan lagi dalam tiga hari sekali," terang Tolic.

Persib membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara sekaligus kembali ke jalur positif. Saat ini, Pangeran Biru menempati peringkat keenam dengan koleksi 10 poin, terpaut lima angka dari Persija Jakarta yang berada di puncak klasemen.

Garudayaksa Juga Bertekad Bangkit Di sisi lain, Garudayaksa FC juga menghadapi pertandingan ini dengan modal kurang bagus. Tim berjuluk The Spirit of Garuda itu menelan kekalahan telak 0-5 saat bertandang ke markas Bali United pada pekan keenam Super League 2026/2027.