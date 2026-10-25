Calon Tandem Maut Persik Kediri! Jose Enrique Ingin Duet dengan Sergio Castel

Jose Enrique berharap bisa bermain bersama Sergio Castel di lini depan Persik Kediri. Namun, keputusan memainkan dua penyerang asal Spanyol itu secara bersamaan tetap berada di tangan pelatih Marcos Reina. (Dok. Persik)
JawaPos.com – Jose Enrique berharap bisa berduet dengan Sergio Castel di lini depan Persik Kediri setelah rekannya kembali bermain dalam tiga pertandingan terakhir Super League 2026/2027.
Keinginan tersebut membuka peluang bagi Macan Putih untuk mencoba duet dua penyerang asal Spanyol. Meski demikian, keputusan memainkan keduanya secara bersamaan tetap berada di tangan pelatih Marcos Reina.
Dalam tiga pertandingan terakhir, Enrique dan Castel belum mendapat kesempatan bermain bersama. Castel selalu masuk dari bangku cadangan untuk menggantikan kompatriotnya tersebut.
Enrique menyambut positif kembalinya Castel setelah pulih dari cedera. Dia menegaskan kesiapannya bermain dengan siapa pun yang dipilih untuk memperkuat lini depan Persik.
“Saya siap main dengan siapa saja,” kata Jose Enrique.
Namun, Enrique secara pribadi berharap bisa mendapat kesempatan bertandem dengan Castel pada pertandingan berikutnya.
“Ya, saya pribadi senang jika di pertandingan berikutnya bisa tandem dengan Sergio Castel. Nanti pelatih Marcos Reina yang memutuskannya,” kata Jose Enrique.
Sergio Castel telah mencatatkan total 58 menit bermain dalam tiga pertandingan terakhir Persik Kediri. Rinciannya, 12 menit saat menghadapi Madura United, 22 menit melawan Persib Bandung, dan 24 menit ketika berjumpa PSS Sleman.
Penampilan pertama Castel setelah pulih dari cedera terjadi saat Persik menjamu Madura United. Kala itu, dia mendapat kesempatan bermain selama 12 menit sebagai pemain pengganti.
Durasi bermainnya meningkat menjadi 22 menit ketika Persik bertandang ke markas Persib Bandung. Dalam pertandingan tersebut, Castel kembali masuk untuk menggantikan Enrique.
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