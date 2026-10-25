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Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 25 Oktober 2026 | 13.28 WIB

Rating Luke Vickery 6,5! Macarthur FC Ditahan Newcastle Jets 1-1

Luke Vickery masuk pada babak kedua saat Macarthur FC bermain imbang 1-1 melawan Newcastle Jets. Pemain Timnas Indonesia itu mendapat rating 6,5 dari FotMob. (Dok. Luke) - Image

Luke Vickery masuk pada babak kedua saat Macarthur FC bermain imbang 1-1 melawan Newcastle Jets. Pemain Timnas Indonesia itu mendapat rating 6,5 dari FotMob. (Dok. Luke)

JawaPos.com – Luke Vickery tampil pada babak kedua saat Macarthur FC bermain imbang 1-1 melawan Newcastle Jets pada pekan kedua Liga Australia 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di McDonald Jones Stadium, Sabtu (24/10/2026).

Pelatih Macarthur FC, Sasa Ognenovski, memasukkan Vickery pada menit ke-56 untuk menambah daya serang timnya. Berdasarkan statistik FotMob, pemain Timnas Indonesia tersebut memperoleh rating 6,5.

Vickery masuk ketika Macarthur FC sudah tertinggal sejak menit kelima. Namun, kehadirannya belum memberikan dampak signifikan terhadap serangan tim berjuluk Bulls tersebut.

Statistik Luke Vickery Belum Maksimal

Selama berada di lapangan, Vickery kesulitan menembus pertahanan Newcastle Jets. Pemain berusia 20 tahun itu hanya mencatatkan satu sentuhan di kotak penalti lawan.

Kemampuan dribel yang menjadi salah satu modal pemain sayap untuk melewati lawan juga belum terlihat maksimal. Dari dua percobaan dribel, Vickery hanya berhasil menyelesaikan satu di antaranya.

Meski demikian, Macarthur FC tetap mampu menghindari kekalahan. Gol Musa Toure pada menit ke-70 menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dan memastikan kedua tim berbagi poin.

Macarthur FC Masih Belum Terkalahkan

Hasil imbang tersebut membuat Macarthur FC melanjutkan catatan tanpa kekalahan pada awal kompetisi Liga Australia 2026/2027.

Tim asal Sydney itu mengoleksi empat poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara berdasarkan data dalam laporan pertandingan.

Bagi Vickery, penampilan melawan Newcastle Jets menjadi kesempatan untuk menambah menit bermain bersama Macarthur FC. Ia masih memiliki peluang untuk meningkatkan kontribusinya pada pertandingan berikutnya.

Editor: Hendra
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