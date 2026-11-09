Persik Kediri Kebobolan 10 Gol dalam Tiga Laga, Imanol Garcia Minta Tim Segera Bangkit

Persik Kediri kalah 0-3 dari Bali United dan mencatat tiga kekalahan beruntun dengan 10 gol kebobolan. (I.League)
JawaPos.com - Persik Kediri belum mampu keluar dari tren negatif di Super League 2026/2027.
Macan Putih kembali menelan kekalahan pada pekan kesembilan setelah takluk 0-3 dari Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (8/11).
Hasil tersebut memperpanjang catatan buruk Persik Kediri menjadi tiga kekalahan secara beruntun. Sebelumnya, tim asuhan Marcos Reina itu harus mengakui keunggulan Persija Jakarta dengan skor 1-2 dan Persita Tangerang 1-5.
Dalam tiga pertandingan tersebut, Persik sudah kebobolan 10 gol dan hanya mampu mencetak dua gol. Catatan ini menjadi perhatian serius, mengingat Macan Putih sebelumnya dikenal memiliki salah satu lini pertahanan paling kuat di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
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Kekalahan dari Bali United juga memperlihatkan rapuhnya pertahanan Persik Kediri, terutama setelah kehilangan dua pemain belakang, Kiko Carneiro dan Marcelo Djalo.
Absennya kedua pemain tersebut membuat lini belakang Macan Putih kesulitan mengimbangi serangan tuan rumah. Bali United bahkan mampu mencetak tiga gol hanya dalam 45 menit pertama.
Irfan Jaya membuka keunggulan Serdadu Tridatu ketika pertandingan baru berjalan enam menit. Persik kemudian kembali kebobolan melalui eksekusi penalti Teppei Yachida pada menit ke-33.
Menjelang turun minum, Queven Inacio memperbesar keunggulan Bali United menjadi 3-0 pada menit 45+1. Skor tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir.
Situasi Persik semakin sulit setelah Park Jun-heong menerima kartu merah pada menit ke-90. Sementara itu, Imanol Garcia yang dipercaya menggantikan Kiko Carneiro sebagai kapten tim mengakui bahwa hasil tersebut sangat mengecewakan.
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