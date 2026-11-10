Jelang Lawan Persik Kediri, PSIM Siapkan Uji Coba dan Program Latihan Khusus

PSIM Jogja mempersiapkan diri untuk laga tandang super league melawan Persik Kediri. (Dok. I.League)
JawaPos.com - PSIM Jogja mulai mematangkan persiapan menghadapi pertandingan tandang melawan Persik Kediri pada lanjutan BRI Super League 2026/2027.
Duel yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November itu menjadi salah satu agenda penting bagi Laskar Mataram sebelum menuntaskan putaran pertama kompetisi.
Setelah menjalani pertandingan pekan lalu melawan Dewa United Banten FC pada 6 November, skuad PSIM mendapatkan waktu istirahat selama tiga hari.
Jeda tersebut diberikan untuk membantu pemain memulihkan kondisi fisik setelah melewati pertandingan dengan intensitas tinggi.
Manajer Tim PSIM Jogja Iksan Mahar menjelaskan, seluruh pemain baru akan kembali menjalani aktivitas latihan pada Selasa (10/11).
Waktu istirahat tersebut diharapkan bisa membuat kondisi pemain lebih siap untuk menghadapi agenda kompetisi berikutnya.
“Setelah menjalani laga ketat kontra Dewa United, seluruh pemain diberikan waktu istirahat selama tiga hari untuk pemulihan, terhitung sejak selesai laga kemarin (6/11),” jelas Iksan.
Menurut dia, tim pelatih sudah menyiapkan program latihan untuk meningkatkan kesiapan skuad.
Apalagi, PSIM masih harus menjalani sejumlah pertandingan penting dengan jadwal yang cukup padat hingga akhir putaran pertama.
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Jawa Pos
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