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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 10 November 2026 | 13.49 WIB

Imanol Garcia Janji Persik Bangkit usai FIFA Matchday, 3 Kekalahan Beruntun Alarm Bahaya Macan Putih

Kapten Persik Kediri Imanol Garcia bertekad membawa Macan Putih bangkit setelah menelan tiga kekalahan beruntun di Super League 2026/2027. (Instagram @imanol_garcia.l)&nbsp; - Image

Kapten Persik Kediri Imanol Garcia bertekad membawa Macan Putih bangkit setelah menelan tiga kekalahan beruntun di Super League 2026/2027. (Instagram @imanol_garcia.l)&nbsp;

JawaPos.com - Imanol Garcia berjanji membawa Persik Kediri bangkit setelah jeda FIFA Matchday 9–17 November 2026 menyusul tiga kekalahan beruntun di Super League 2026/2027.

Kekalahan terbaru dengan skor 0-3 dari Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (8/11), memperpanjang keterpurukan Macan Putih sekaligus memperlihatkan persoalan serius di lini pertahanan.

Hasil tersebut menjadi pukulan telak bagi skuad asuhan Marcos Reina yang sebelumnya dikenal memiliki pertahanan solid.

Dalam tiga pertandingan terakhir, Persik Kediri bukan hanya gagal meraih poin, tetapi juga harus menerima kenyataan pahit setelah gawang mereka dibobol sebanyak 10 kali.

Rentetan hasil buruk itu membuat jeda internasional menjadi momentum penting bagi Persik Kediri untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

Imanol Garcia menegaskan seluruh pemain harus memanfaatkan waktu tersebut untuk memulihkan kondisi fisik, memperbaiki mental, dan membenahi kesalahan sebelum kembali bertanding.

Mengapa Pertahanan Persik Kediri Mendadak Rapuh?

Persoalan terbesar Persik Kediri dalam tiga pertandingan terakhir terletak pada buruknya organisasi pertahanan yang membuat lawan terlalu mudah menciptakan peluang.

Setelah menyerah 1-2 dari Persija Jakarta dan dihajar Persita Tangerang 1-5, Macan Putih kembali kehilangan tiga gol ketika menghadapi Bali United.

Total 10 gol bersarang ke gawang Persik Kediri hanya dalam tiga pertandingan beruntun, sebuah catatan yang bertolak belakang dengan reputasi pertahanan mereka sebelumnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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