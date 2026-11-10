Imanol Garcia Janji Persik Bangkit usai FIFA Matchday, 3 Kekalahan Beruntun Alarm Bahaya Macan Putih

JawaPos.com - Imanol Garcia berjanji membawa Persik Kediri bangkit setelah jeda FIFA Matchday 9–17 November 2026 menyusul tiga kekalahan beruntun di Super League 2026/2027.

Kekalahan terbaru dengan skor 0-3 dari Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (8/11), memperpanjang keterpurukan Macan Putih sekaligus memperlihatkan persoalan serius di lini pertahanan.

Hasil tersebut menjadi pukulan telak bagi skuad asuhan Marcos Reina yang sebelumnya dikenal memiliki pertahanan solid.

Baca Juga:Kekalahan dari Persija Memengaruhi Evaluasi Persebaya Surabaya

Dalam tiga pertandingan terakhir, Persik Kediri bukan hanya gagal meraih poin, tetapi juga harus menerima kenyataan pahit setelah gawang mereka dibobol sebanyak 10 kali.

Rentetan hasil buruk itu membuat jeda internasional menjadi momentum penting bagi Persik Kediri untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

Imanol Garcia menegaskan seluruh pemain harus memanfaatkan waktu tersebut untuk memulihkan kondisi fisik, memperbaiki mental, dan membenahi kesalahan sebelum kembali bertanding.

Mengapa Pertahanan Persik Kediri Mendadak Rapuh? Persoalan terbesar Persik Kediri dalam tiga pertandingan terakhir terletak pada buruknya organisasi pertahanan yang membuat lawan terlalu mudah menciptakan peluang.

Setelah menyerah 1-2 dari Persija Jakarta dan dihajar Persita Tangerang 1-5, Macan Putih kembali kehilangan tiga gol ketika menghadapi Bali United.