JawaPos.com - Desire Doue mengalami cedera ACL pada laga Paris Saint-Germain (PSG) melawan Nice pada 21 November. Cedera tersebut membuatnya absen yang kemungkinan terjadi hingga 9 sampai 10 bulan.

Melalui sosial media, Desire Doue mengakui cedera ACL membuatnya menjalani masa sulit dalam kariernya. Dia juga sedih harus mengalami cedera yang paling ditakuti atlet.

Pemain 21 tahun tersebut bertekad untuk kembali pulih dan menjadi pemain yang lebih kuat. Desire Doue juga berterima kasih atas dukungan yang diterimanya.

"Ini adalah masa yang sulit. Cedera ini membuatku sedih. Namun saya yakin bahwa saya akan kembali dengan jauh lebih kuat," tulis Desire Doue di Instagram, Selasa (24/11).

"Tantangan baru, peluang baru untuk maju. Terima kasih atas semua dukungan dan cinta yang kalian berikan kepadaku. Saya menjaga iman!" lanjut Doue.

Pada laga melawan Nice, Doue mencetak gol pada menit ke-32.

Petaka terjadi di menit ke-40, saat kaki kanan yang jadi tumpuannya terpelintir dan membuat lututnya bergerak ekstrim secara mendadak.

Saat itu, Doue meringis kesakitan dan memegangi lutut kanannya. Lalu, pemain timnas Prancis tersebut ditandu keluar lapangan dan digantikan Ferran Torres.