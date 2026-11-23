JawaPos.com - Le Mans menciptakan kejutan besar setelah mengalahkan Olympique de Marseille dengan skor 3-2 pada Senin (23/11/2026). Tertinggal dua gol lebih dahulu, tim tamu berhasil membalikkan keadaan lewat gol penentu pada menit kelima masa tambahan waktu.

Kemenangan tersebut menjadi hasil penting bagi Le Mans yang sedang berjuang menjauh dari zona degradasi. Sebaliknya, Marseille harus menerima kenyataan pahit setelah kehilangan keunggulan di hadapan pendukung sendiri.

Bertanding di kandang sendiri, Marseille sebenarnya mengawali pertandingan dengan sangat meyakinkan. Tuan rumah mampu mengendalikan permainan dan unggul dua gol sebelum jeda.

Amine Gouiri membuka keunggulan Marseille pada menit ke-33. Gol tersebut sekaligus memperpanjang tren positifnya setelah mencetak gol dalam empat pertandingan beruntun.

Igor Paixao kemudian menggandakan keunggulan Marseille pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum dan membuat tuan rumah berada dalam posisi nyaman.

Le Mans Bangkit Setelah Tertinggal Dua Gol Namun, situasi berubah setelah jeda. Marseille kehilangan kendali permainan, sedangkan Le Mans mulai meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan.

Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-70. Louis Mafouta memperkecil kedudukan lewat tendangan bebas keras yang tidak mampu dihentikan penjaga gawang Marseille.

Le Mans sebenarnya memiliki kesempatan untuk menyamakan skor lebih cepat setelah mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-78. Namun, eksekusi Mafouta berhasil digagalkan oleh penjaga gawang Marseille.

Kegagalan tersebut tidak membuat Le Mans kehilangan momentum. Enam menit kemudian, Erwan Colas mencetak gol penyama kedudukan yang mengubah skor menjadi 2-2.

Ketika pertandingan tampak akan berakhir imbang, Le Mans justru memberikan kejutan pada menit-menit terakhir. Jean Vercruysse yang masuk sebagai pemain pengganti mencetak gol pada menit kelima masa tambahan waktu.

Gol tersebut memastikan kemenangan 3-2 bagi Le Mans sekaligus melengkapi comeback dramatis setelah sempat tertinggal dua gol.

Lima Kemenangan Beruntun Marseille Terhenti Hasil tersebut sekaligus mengakhiri catatan lima kemenangan beruntun Marseille di Ligue 1 musim ini.

Kemenangan membawa Le Mans naik ke peringkat ke-13 klasemen sementara dengan koleksi 11 poin dari 11 pertandingan. Sementara itu, Marseille kehilangan kesempatan untuk naik ke posisi ketiga klasemen.

Usai pertandingan, pelatih Marseille Bruno Genesio mengakui bahwa performa timnya mengalami penurunan. Ia menilai anak asuhnya tidak mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir pertandingan.

“Kami tidak memiliki ruang untuk melakukan kesalahan. Terlepas dari bagaimana performa saat ini, terlepas dari siapa lawannya… Kami tampil 100% selama sebagian besar pertandingan, lalu performa kami menurun,” kata Genesio.

Ia juga menilai penurunan performa setelah unggul dua gol tidak bisa diterima, terutama dalam persaingan Ligue 1.