Babak Pertama Persija vs Persebaya Berakhir 0-0, Nadeo Jadi Penyelamat

Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya belum mampu mencetak gol pada babak pertama pekan kesembilan Super League 2026/2027. Nadeo Argawinata menjadi sosok penting setelah menggagalkan sejumlah peluang tim tamu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya bermain imbang tanpa gol pada babak pertama pertandingan pekan kesembilan Super League 2026/2027. Laga tersebut berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Sabtu (17/11/2026) malam WIB.
Persija memegang kendali permainan sejak menit awal. Namun, serangan-serangan yang dilancarkan Macan Kemayoran belum efektif. Tim tuan rumah bahkan hampir kebobolan pada menit kesembilan setelah Persebaya melancarkan skema umpan panjang.
Beruntung bagi Persija, sundulan Ramadhan Sananta masih lemah sehingga mudah diamankan kiper Nadeo Argawinata. Perlahan, Persebaya mulai menemukan cara untuk menembus pertahanan tuan rumah.
Skuad berjuluk Green Force itu mendapatkan peluang emas pada menit ke-19 melalui Arief Catur Pamungkas setelah menerima umpan terobosan dari Francisco Rivera. Arief sudah berada dalam posisi satu lawan satu dengan kiper, tetapi tendangannya masih mampu ditepis Nadeo Argawinata.
Sementara itu, Persija justru kesulitan mengembangkan permainan. Serangan yang dibangun Witan Sulaeman dan kawan-kawan masih mudah dipatahkan barisan pertahanan Persebaya.
Pertandingan pun berjalan cukup alot. Kedua tim minim peluang dan belum mampu memaksimalkan kesempatan yang didapatkan.
Memasuki fase akhir babak pertama, Persija dan Persebaya terus berbalas serangan. Namun, tidak ada peluang yang berhasil dikonversi menjadi gol.
Hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama, kedua tim masih bermain imbang dengan skor 0-0.
Persija Jakarta: Nadeo Argawinata (PG); Kerim Memija, Rizky Ridho, Denis Kolinger, Pratama Arhan; Fabio Calonego, Stjepan Loncar, Rayhan Hannan; Arlyansyah Abdulmanan, Witan Sulaeman, Ivan Mamut.
Pelatih: Shin Tae-yong.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022