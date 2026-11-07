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Penulis: Andika Rachmansyah
Minggu, 8 November 2026 | 02.58 WIB

Babak Pertama Persija vs Persebaya Berakhir 0-0, Nadeo Jadi Penyelamat

Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya belum mampu mencetak gol pada babak pertama pekan kesembilan Super League 2026/2027. Nadeo Argawinata menjadi sosok penting setelah menggagalkan sejumlah peluang tim tamu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya belum mampu mencetak gol pada babak pertama pekan kesembilan Super League 2026/2027. Nadeo Argawinata menjadi sosok penting setelah menggagalkan sejumlah peluang tim tamu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya bermain imbang tanpa gol pada babak pertama pertandingan pekan kesembilan Super League 2026/2027. Laga tersebut berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Sabtu (17/11/2026) malam WIB.

Persija memegang kendali permainan sejak menit awal. Namun, serangan-serangan yang dilancarkan Macan Kemayoran belum efektif. Tim tuan rumah bahkan hampir kebobolan pada menit kesembilan setelah Persebaya melancarkan skema umpan panjang.

Beruntung bagi Persija, sundulan Ramadhan Sananta masih lemah sehingga mudah diamankan kiper Nadeo Argawinata. Perlahan, Persebaya mulai menemukan cara untuk menembus pertahanan tuan rumah.

Skuad berjuluk Green Force itu mendapatkan peluang emas pada menit ke-19 melalui Arief Catur Pamungkas setelah menerima umpan terobosan dari Francisco Rivera. Arief sudah berada dalam posisi satu lawan satu dengan kiper, tetapi tendangannya masih mampu ditepis Nadeo Argawinata.

Sementara itu, Persija justru kesulitan mengembangkan permainan. Serangan yang dibangun Witan Sulaeman dan kawan-kawan masih mudah dipatahkan barisan pertahanan Persebaya.

Pertandingan pun berjalan cukup alot. Kedua tim minim peluang dan belum mampu memaksimalkan kesempatan yang didapatkan.

Memasuki fase akhir babak pertama, Persija dan Persebaya terus berbalas serangan. Namun, tidak ada peluang yang berhasil dikonversi menjadi gol.

Hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama, kedua tim masih bermain imbang dengan skor 0-0.

Susunan Pemain Persija vs Persebaya

Persija Jakarta: Nadeo Argawinata (PG); Kerim Memija, Rizky Ridho, Denis Kolinger, Pratama Arhan; Fabio Calonego, Stjepan Loncar, Rayhan Hannan; Arlyansyah Abdulmanan, Witan Sulaeman, Ivan Mamut.

Pelatih: Shin Tae-yong.

Editor: Hendra
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