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Penulis: Aprillia JP
Rabu, 11 November 2026 | 23.39 WIB

Sempat Kolaps, Vincent Kompany Kembali ke Pusat Latihan Bayern Munchen

Vincent Kompany, Bayern Munchen, Bundesliga Caption dan credit foto: Vincent Kompany kembali ke pusat latihan Bayern Munchen usai kolaps. (@FCBayern/X). - Image

Vincent Kompany, Bayern Munchen, Bundesliga Caption dan credit foto: Vincent Kompany kembali ke pusat latihan Bayern Munchen usai kolaps. (@FCBayern/X).

JawaPos.com - Pelatih Bayern Munchen Vincent Kompany mengunjungi tempat latihan klub untuk pertama kalinya sejak kolaps dalam sesi latihan bulan lalu. Kabar itu disampaikan Bayern Munchen lewat pernyataan resmi pada Selasa (10/11).

Kembalinya Vincent Kompany ke pusat latihan menjadi kabar positif bagi klub raksasa Jerman itu. Pasalnya, pelatih asal Belgia itu sebelumnya didiagnosis mengalami iritasi pada selaput pelindung otak dan sumsum tulang belakang. Saat kolaps, Kompany juga diketahui sedang dalam masa pemulihan dari infeksi virus.

Meski telah kembali terlihat mendampingi anak asuhnya, Kompany masih harus menjalani proses rehabilitasi untuk memulihkan kondisi fisiknya. “Kompany sedang dalam proses pemulihan dan telah kembali ke tempat latihan. Pelatih kepala juga menjalani rehabilitasi untuk cedera bahunya di sana,” tulis pernyataan Bayern Munchen di X (dulu Twitter).

Kehadirannya itu juga bukan berarti Kompany kembali memimpin latihan tim secara penuh. Bayern Munchen pun tidak menggelar sesi latihan lengkap pada pekan ini karena sebagian besar pemain sedang menjalani tugas internasional bersama tim nasional masing-masing.

Selama Kompany menjalani pemulihan, tugas kepelatihan Bayern Munchen masih diambil alih oleh asisten pelatih Aaron Danks.

Di bawah arahan Danks, Bayern berhasil meraih kemenangan atas Freiburg, Magdeburg, Atletico Madrid di Liga Champions, dan Mainz. Bayern juga bermain imbang 2-2 saat melawan Borussia Dortmund, salah satu pesaing dalam perebutan gelar juara Bundesliga.

Hasil itu membuat Bayern tetap bersaing ketat di papan atas klasemen sementara Bundesliga. Klub berjuluk Die Roten itu dijadwalkan kembali bertanding setelah jeda internasional dengan menjamu FC Koln pada 21 November. Namun, klub belum memberikan kepastian mengenai kapan Vincent Kompany akan kembali mendampingi tim dalam pertandingan resmi.

Editor: Banu Adikara
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