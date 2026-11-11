Antonio Conte Tertarik Jadi Pelatih Manchester United

JawaPos.com - Antonio Conte menginginkan kursi kepelatihan Manchester United. Dia juga telah meminta agennya untuk mewakilinya dalam pembicaraan dengan pihak klub.

Posisi Michael Carrick sebagai pelatih memang sedang diambang pemecatan. Nasibnya bergantung pada keputusan dari pertemuan yang dilakukan Omar Berrada, Jason Wilcox, dan Sir Jim Ratcliffe pada Rabu (11/11/2026) di Monaco.

Setelah kabar itu mencuat, banyak pelatih yang mulai dikaitkan dengan Manchester United. Salah satu nama yang juga dikaitkan adalah Antonio Conte.

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Menurut informasi dari Santi Aouna, jurnalis olahraga asal Prancis, Antonio Conte tertarik untuk menjadi pelatih Manchester United. Pini Zahavi, agen ternama asal Israel, sudah ditunjuk untuk mewakilinya dalam pembicaraan dengan manajemen Manchester United sebagai pelatih.

"Super-agent Pini Zahavi mewakili Antonio Conte dalam perbincangan mengenai pekerjaan di Manchester United," tulis Santi Aouna di Instagram, Rabu (11/11/2026).

Santi Aouna juga mengabarkan bahwa Man United sebenarnya masih ragu kepada Antonio Conte. Namun, namanya masih ada dalam daftar kandidat pelatih.

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"Walaupun ada keraguan di dalam klub pada saat ini, Conte tetap berada di daftar pendek bersama Mauricio Pochettino," tutup Santi Aouna.

Karakter tegas dan tanpa kompromi Antonio Conte, tampaknya masih membuat Manchester United ragu. Pelatih asal Italia tersebut dikenal blak-blakan untuk mengkritik manajemen bahkan pemain, jika tidak sejalan dengan ambisinya meraih gelar.