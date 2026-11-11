Stankovic Absen Bela Serbia Lawan Jerman dan Yunani

JawaPos.com - Gelandang Inter Milan Aleksandar Stankovic dipastikan absen membela tim nasional Serbia dalam dua pertandingan UEFA Nations League melawan Jerman dan Yunani akibat cedera otot paha kanan.

Federasi Sepak Bola Serbia (FSS), melalui akun resmi X yang dikutip Rabu, mengonfirmasi bahwa pemain berusia 21 tahun itu telah meninggalkan pemusatan latihan tim nasional di Stara Pazova.

Stankovic mengalami nyeri pada pangkal paha kanan saat mengikuti sesi latihan bersama tim nasional Serbia pada Senin (9/11).

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Tim medis Serbia kemudian melakukan pemeriksaan klinis dan diagnostik lanjutan yang menunjukkan adanya cedera pada otot aduktor paha kanan pemain tersebut.

Berdasarkan kesepakatan antara staf pelatih tim nasional Serbia dan Inter Milan, Stankovic dipulangkan ke Italia untuk melanjutkan proses pemulihan bersama klubnya.

"Melalui kesepakatan dengan staf pelatih tim nasional dan klub, diputuskan bahwa Stankovic akan kembali ke Inter dan melanjutkan proses pemulihan," demikian pernyataan FSS.

Federasi tersebut juga menyampaikan harapan agar Stankovic segera pulih dan dapat kembali bermain.

Absennya Stankovic mengurangi pilihan pemain di lini tengah Serbia menjelang pertandingan kelima Grup A2 UEFA Nations League 2026/2027 melawan Jerman di Beograd pada Jumat (13/11) waktu setempat.

Setelah menghadapi Jerman, Serbia dijadwalkan bertandang ke markas Yunani pada Senin (16/11) waktu setempat.

Stankovic kembali memperkuat Inter Milan pada Juni 2026 setelah menjalani satu musim bersama klub Belgia Club Brugge.