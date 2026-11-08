Prediksi Skor Inter Milan vs Como: I Lariani Bikin Kejutan di San Siro, Kudeta 3 Besar Liga Italia!

Inter Milan menghadapi ancaman serius dari Como yang sedang memburu kemenangan ketujuh beruntun dalam pertandingan Liga Italia Serie A 2026/2027 di San Siro. (Como)
JawaPos.com — Como berpeluang mengudeta posisi tiga besar Liga Italia Serie A 2026/2027 ketika menantang Inter Milan di Stadion Giuseppe Meazza atau San Siro, Senin (9/11/2026) pukul 00.00 WIB.
Tim asuhan Cesc Fabregas datang dengan enam kemenangan beruntun di semua kompetisi, sementara tuan rumah berusaha bangkit setelah dipermalukan AC Milan dalam Derbi della Madonnina.
Pertandingan Inter Milan vs Como diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim hanya dipisahkan dua poin di klasemen sementara Serie A.
Inter Milan membutuhkan kemenangan untuk kembali mendekati Lazio di puncak, sedangkan Como mengincar tiga poin demi melanjutkan kejutan mereka musim ini.
Inter Milan Bangkit di Liga Champions, tetapi Pertahanan Masih Mengkhawatirkan
Inter Milan menghadapi pertandingan ini dengan tekanan besar setelah rekor 19 pertandingan tanpa kekalahan mereka di Serie A akhirnya terhenti.
Kekalahan 1-3 dari AC Milan pekan lalu sekaligus memperpanjang catatan buruk Nerazzurri menjadi delapan derby beruntun tanpa kemenangan.
Kondisi skuad yang terganggu masalah kesehatan turut memengaruhi penampilan pasukan Cristian Chivu dalam pertandingan tersebut.
Baca Juga:Diminati Banyak Klub, Presiden Como Bahas Masa Depan Cesc Fabregas: Dia Bisa Pergi ke Mana Pun!
AC Milan memanfaatkan situasi itu dengan mencetak dua gol cepat sebelum memastikan kemenangan atas rival sekotanya.
Kekalahan tersebut membuat Inter Milan tertinggal tiga poin dari Lazio yang secara mengejutkan memimpin klasemen sementara Liga Italia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022