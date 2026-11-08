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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 8 November 2026 | 18.53 WIB

Prediksi Skor Inter Milan vs Como: I Lariani Bikin Kejutan di San Siro, Kudeta 3 Besar Liga Italia!

Inter Milan menghadapi ancaman serius dari Como yang sedang memburu kemenangan ketujuh beruntun dalam pertandingan Liga Italia Serie A 2026/2027 di San Siro. (Como) - Image

Inter Milan menghadapi ancaman serius dari Como yang sedang memburu kemenangan ketujuh beruntun dalam pertandingan Liga Italia Serie A 2026/2027 di San Siro. (Como)

JawaPos.com — Como berpeluang mengudeta posisi tiga besar Liga Italia Serie A 2026/2027 ketika menantang Inter Milan di Stadion Giuseppe Meazza atau San Siro, Senin (9/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Tim asuhan Cesc Fabregas datang dengan enam kemenangan beruntun di semua kompetisi, sementara tuan rumah berusaha bangkit setelah dipermalukan AC Milan dalam Derbi della Madonnina.

Pertandingan Inter Milan vs Como diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim hanya dipisahkan dua poin di klasemen sementara Serie A.

Inter Milan membutuhkan kemenangan untuk kembali mendekati Lazio di puncak, sedangkan Como mengincar tiga poin demi melanjutkan kejutan mereka musim ini.

Inter Milan Bangkit di Liga Champions, tetapi Pertahanan Masih Mengkhawatirkan

Inter Milan menghadapi pertandingan ini dengan tekanan besar setelah rekor 19 pertandingan tanpa kekalahan mereka di Serie A akhirnya terhenti.

Kekalahan 1-3 dari AC Milan pekan lalu sekaligus memperpanjang catatan buruk Nerazzurri menjadi delapan derby beruntun tanpa kemenangan.

Kondisi skuad yang terganggu masalah kesehatan turut memengaruhi penampilan pasukan Cristian Chivu dalam pertandingan tersebut.

AC Milan memanfaatkan situasi itu dengan mencetak dua gol cepat sebelum memastikan kemenangan atas rival sekotanya.

Kekalahan tersebut membuat Inter Milan tertinggal tiga poin dari Lazio yang secara mengejutkan memimpin klasemen sementara Liga Italia.

Editor: Edi Yulianto
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