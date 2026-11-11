Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Rabu, 11 November 2026 | 19.14 WIB

Stankovic Absen Bela Serbia Lawan Jerman dan Yunani

Gelandang asal Serbia Aleksandar Stankovic saat memperkuat Club Brugge. ANTARA/HO-X/Fabrizio Romano - Image

Gelandang asal Serbia Aleksandar Stankovic saat memperkuat Club Brugge. ANTARA/HO-X/Fabrizio Romano

JawaPos.com - Gelandang Inter Milan Aleksandar Stankovic dipastikan absen membela tim nasional Serbia dalam dua pertandingan UEFA Nations League melawan Jerman dan Yunani akibat cedera otot paha kanan.

Federasi Sepak Bola Serbia (FSS), melalui akun resmi X yang dikutip Rabu, mengonfirmasi bahwa pemain berusia 21 tahun itu telah meninggalkan pemusatan latihan tim nasional di Stara Pazova.

Stankovic mengalami nyeri pada pangkal paha kanan saat mengikuti sesi latihan bersama tim nasional Serbia pada Senin (9/11).

Tim medis Serbia kemudian melakukan pemeriksaan klinis dan diagnostik lanjutan yang menunjukkan adanya cedera pada otot aduktor paha kanan pemain tersebut.

Berdasarkan kesepakatan antara staf pelatih tim nasional Serbia dan Inter Milan, Stankovic dipulangkan ke Italia untuk melanjutkan proses pemulihan bersama klubnya.

"Melalui kesepakatan dengan staf pelatih tim nasional dan klub, diputuskan bahwa Stankovic akan kembali ke Inter dan melanjutkan proses pemulihan," demikian pernyataan FSS.

Federasi tersebut juga menyampaikan harapan agar Stankovic segera pulih dan dapat kembali bermain.

Absennya Stankovic mengurangi pilihan pemain di lini tengah Serbia menjelang pertandingan kelima Grup A2 UEFA Nations League 2026/2027 melawan Jerman di Beograd pada Jumat (13/11) waktu setempat.

Setelah menghadapi Jerman, Serbia dijadwalkan bertandang ke markas Yunani pada Senin (16/11) waktu setempat.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Menang 2-0 atas Como 1907, Inter Milan Tempel Ketat Lazio - Image
Sepak Bola Dunia

Menang 2-0 atas Como 1907, Inter Milan Tempel Ketat Lazio

Senin, 9 November 2026 | 19.11 WIB

Prediksi Skor Inter Milan vs Como: Nerazzurri Waspadai Ancaman Nico Paz dan Douvikas - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Inter Milan vs Como: Nerazzurri Waspadai Ancaman Nico Paz dan Douvikas

Senin, 9 November 2026 | 03.25 WIB

Prediksi Skor Inter Milan vs Como: I Lariani Bikin Kejutan di San Siro, Kudeta 3 Besar Liga Italia! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Inter Milan vs Como: I Lariani Bikin Kejutan di San Siro, Kudeta 3 Besar Liga Italia!

Minggu, 8 November 2026 | 18.53 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
      Download Aplikasi JawaPos.com
      Download PlaystoreDownload Appstore