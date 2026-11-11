Gantikan Thuram, Kroupi Dapat Panggilan Perdana ke Timnas Prancis

JawaPos.com - Penyerang Bournemouth Eli Junior Kroupi mendapat panggilan perdana ke tim nasional senior Prancis untuk menggantikan Marcus Thuram yang mengalami cedera otot paha belakang kanan.

Federasi Sepak Bola Prancis (FFF), melalui akun resmi X yang dikutip Rabu, mengumumkan bahwa Kroupi dipanggil untuk bergabung dengan skuad asuhan Zinedine Zidane di Clairefontaine, Selasa (10/11) malam waktu setempat.

"Eli Junior Kroupi (Bournemouth) dipanggil untuk pertama kalinya ke timnas Prancis menggantikan Marcus Thuram (cedera otot paha belakang kanan)," demikian pernyataan timnas Prancis.

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Pemanggilan tersebut membuka peluang bagi Kroupi untuk menjalani debut bersama timnas senior Prancis pada dua pertandingan UEFA Nations League 2026/2027.

Prancis dijadwalkan menghadapi Italia di Milan pada Kamis (12/11) waktu setempat sebelum menjamu Turki di Bordeaux pada Minggu (15/11).

Kroupi menggantikan Thuram yang mengalami masalah pada otot paha belakang kanan ketika memperkuat Inter Milan menghadapi Como dalam pertandingan Liga Italia, Minggu (8/11).

Dalam pertandingan yang dimenangi Inter dengan skor 2-0 tersebut, Thuram mencetak satu gol sebelum mengalami gangguan fisik.

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Cedera itu membuat penyerang berusia 29 tahun tersebut tidak dapat mengikuti latihan timnas Prancis pada Senin (9/11).