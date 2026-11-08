Prediksi Skor Ipswich Town vs Bournemouth: The Cherries Incar Kemenangan Kedelapan Beruntun

JawaPos.com - Bournemouth berpeluang melanjutkan tren positif saat bertandang ke markas Ipswich Town pada pekan ke-10 Liga Inggris 2026/2027. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Portman Road, Minggu (8/11/2026) pukul 21.00 WIB.

Bournemouth datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir di berbagai kompetisi. Catatan tersebut menjadi modal penting bagi The Cherries untuk kembali mengamankan tiga poin sekaligus memperpanjang tren positif mereka.

Di sisi lain, Ipswich Town membutuhkan hasil maksimal setelah gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir Premier League. Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk mengakhiri catatan kurang memuaskan tersebut.

Pertandingan ini juga menarik karena pelatih Ipswich Town, Gary O'Neil, akan menghadapi Bournemouth, klub yang pernah ditanganinya. Pengalaman tersebut bisa menjadi salah satu modal bagi O'Neil dalam menyusun strategi untuk meredam kekuatan mantan timnya.

Bournemouth saat ini menempati peringkat kesembilan klasemen sementara dengan koleksi 12 poin. Sementara itu, Ipswich berada di posisi ke-14 dengan 11 poin. Selisih poin yang tipis membuat pertandingan ini penting bagi kedua kesebelasan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Performa Bournemouth memang sedang menanjak. Mereka berhasil mengalahkan Sunderland, Manchester United, dan Leeds United dalam tiga pertandingan terakhir di Premier League. Hasil positif tersebut kemudian berlanjut di kompetisi Eropa setelah menundukkan Sparta Praha dengan skor 3-1 pada Kamis (5/11/2026).

Secara keseluruhan, Bournemouth telah mengemas tujuh kemenangan beruntun di tiga kompetisi. Mereka juga menunjukkan pertahanan solid dengan hanya kebobolan satu gol dan mampu mencetak 19 gol dalam rangkaian kemenangan tersebut.

Kondisi berbeda dialami Ipswich Town. Tim berjuluk The Tractor Boys itu belum menemukan konsistensi setelah bermain imbang melawan Nottingham Forest dan Hull City. Sebelumnya, mereka juga harus mengakui keunggulan Manchester City dengan skor 2-3.

Meski demikian, Ipswich bukan tanpa ancaman. Produktivitas 14 gol dari sembilan pertandingan Premier League menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk merepotkan pertahanan lawan. Faktor bermain di Portman Road juga bisa memberikan tambahan motivasi bagi skuad asuhan Gary O'Neil.

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