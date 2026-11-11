Prediksi Skor Kawasaki Frontale vs Kashiwa Reysol: Tuan Rumah Bidik Balas Dendam

JawaPos.com - Kawasaki Frontale akan menjamu Kashiwa Reysol pada leg pertama perempat final J.League YBC Levain Cup 2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Uvance Todoroki Stadium by Fujitsu, Rabu (11/11/2026), dengan kick-off pukul 17.00 WIB.

Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Kawasaki Frontale untuk membalas kekalahan dari Kashiwa Reysol pada pertemuan terakhir di J1 League.

Kedua tim sebelumnya bertemu pada 7 November 2026. Saat itu, Kashiwa berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 2-1.

Hasil tersebut tentu menjadi modal penting bagi Kashiwa Reysol untuk menghadapi pertandingan kali ini. Terlebih, mereka datang dengan kepercayaan diri setelah mampu mengatasi perlawanan Kawasaki dalam pertemuan yang berlangsung beberapa hari sebelumnya.

Dalam pertandingan tersebut, Hinata Yamauchi menjadi pembeda melalui dua gol yang dicetaknya. Penampilan pemain tersebut patut menjadi perhatian lini pertahanan Kawasaki, terutama jika kembali mendapatkan ruang untuk mengembangkan permainan.

Kawasaki Frontale Andalkan Keuntungan Kandang Meski demikian, Kawasaki Frontale memiliki keuntungan karena tampil di hadapan pendukung sendiri. Bermain di Uvance Todoroki Stadium bisa menjadi dorongan tambahan bagi pasukan Shigetoshi Hasebe untuk mendapatkan hasil positif sebelum menjalani leg kedua.

Kawasaki juga mempunyai catatan pertemuan kandang yang cukup baik melawan Kashiwa. Dari 23 pertandingan kandang menghadapi lawan yang sama, mereka berhasil meraih 13 kemenangan.

Dari sisi permainan, Kawasaki diperkirakan tetap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengah. Yasuto Wakizaka akan menjadi salah satu pemain penting dalam membangun serangan sekaligus mengatur tempo permainan.

Sementara itu, kecepatan Marcinho di sektor sayap bisa menjadi senjata untuk membongkar pertahanan Kashiwa. Kawasaki perlu memanfaatkan peluang dengan baik agar tidak kembali kesulitan menghadapi organisasi permainan lawan.

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