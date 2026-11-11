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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Rabu, 11 November 2026 | 16.17 WIB

Prediksi Skor Vissel Kobe vs Machida Zelvia di J.League Cup: Tuan Rumah Diunggulkan

Vissel Kobe akan menjamu Machida Zelvia di perempat final J.League Cup 2026. (Dok. Instagram/@visselkobe) - Image

Vissel Kobe akan menjamu Machida Zelvia di perempat final J.League Cup 2026. (Dok. Instagram/@visselkobe)

JawaPos.com - Pertandingan menarik akan tersaji pada leg pertama perempat final J.League YBC Levain Cup 2026 yang mempertemukan Vissel Kobe dengan FC Machida Zelvia. Kedua tim dijadwalkan bertanding di Stadion Noevir Kobe, Rabu (11/11/2026), dengan kick-off pukul 17.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Vissel Kobe untuk memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri sebelum menjalani pertandingan leg kedua.

Namun, FC Machida Zelvia bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Kedua tim bahkan baru saja bertemu dalam lanjutan J1 League pada 24 Oktober lalu dan harus puas bermain imbang tanpa gol.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kekuatan kedua klub relatif berimbang. Vissel Kobe memiliki sejumlah pemain berpengalaman, sedangkan Machida Zelvia dikenal mampu memberikan tekanan melalui permainan cepat dan organisasi pertahanan yang disiplin.

Vissel Kobe Andalkan Keunggulan Kandang

Vissel Kobe diperkirakan mengandalkan sejumlah pemain andalannya, seperti Yuya Osako, Yoshinori Muto, Yosuke Ideguchi, dan Gotoku Sakai. Kombinasi pemain berpengalaman tersebut diharapkan mampu memberikan perbedaan, terutama ketika tuan rumah mencoba menguasai jalannya pertandingan.

Kekuatan Vissel Kobe juga terlihat dari catatan pertandingan kandang mereka. Tim berjuluk Ushi tersebut disebut mampu meraih delapan kemenangan dari sembilan pertandingan kandang terakhir. Statistik ini menjadi modal penting untuk menghadapi Machida Zelvia yang memiliki kualitas permainan cukup baik.

Meski demikian, Machida Zelvia juga mempunyai sejumlah pemain yang patut diwaspadai. Yuki Soma dan Takuma Nishimura berpotensi menjadi ancaman melalui pergerakan cepat di area pertahanan lawan. Sementara itu, Koki Ogawa bisa menjadi pilihan untuk mengisi posisi ujung tombak.

Tim asuhan Go Kuroda diperkirakan tidak akan bermain terlalu terbuka. Dengan format pertandingan dua leg, Machida Zelvia berpeluang mengutamakan keseimbangan permainan agar tidak memberikan banyak ruang bagi tuan rumah.

Prediksi Skor Vissel Kobe vs Machida Zelvia

Di sisi lain, Michael Skibbe tentu ingin membawa Vissel Kobe meraih hasil positif sebelum bertandang ke markas Machida Zelvia pada leg kedua, 15 November 2026. Kemenangan pada pertandingan pertama akan menjadi modal berharga untuk menjaga peluang melangkah ke semifinal.

Pertemuan sebelumnya yang berakhir 0-0 juga menjadi gambaran bahwa pertandingan kali ini berpotensi berjalan ketat. Kedua tim memiliki kualitas untuk saling memberikan tekanan sehingga efektivitas penyelesaian akhir bisa menjadi salah satu faktor penentu.

Editor: Hendra
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