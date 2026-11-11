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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Rabu, 11 November 2026 | 16.06 WIB

Arlyansyah Dipanggil Perdana ke Timnas Indonesia Senior, Persija Kirim Enam Wakil

Arlyansyah Abdulmanan mendapat panggilan perdana Timnas Indonesia senior. (Dok. I.League) - Image

Arlyansyah Abdulmanan mendapat panggilan perdana Timnas Indonesia senior. (Dok. I.League)

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali menyumbangkan pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam pemusatan latihan di Bali pada 9–17 November 2026. Dari enam pemain yang mendapat panggilan, nama Arlyansyah Abdulmanan menjadi salah satu yang paling menarik perhatian karena untuk pertama kalinya berkesempatan bergabung dengan skuad senior.

Arlyansyah akan menjalani pengalaman baru di bawah arahan pelatih John Herdman. Pemain berusia 20 tahun tersebut sebelumnya lebih banyak menghabiskan waktunya bersama tim nasional kelompok umur.

Sebelum mendapat panggilan ke tim senior, Arly, sapaan akrabnya, pernah memperkuat Timnas Indonesia U-19, U-20, hingga U-23 pada periode 2024–2025. Kini, kesempatan tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan kariernya di sepak bola nasional.

Selain Arly, lima pemain Persija lainnya yang masuk dalam daftar pemanggilan adalah Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Shayne Pattynama, dan Rayhan Hannan. Mereka merupakan nama-nama yang telah memiliki pengalaman bersama Timnas Indonesia senior.

Performa Konsisten Arlyansyah Bersama Persija

Pemanggilan Arly tidak datang tanpa alasan. Penampilannya bersama Persija di BRI Super League 2026/27 sejauh ini cukup konsisten. Dari sembilan pertandingan yang telah dijalani, ia selalu mendapat kesempatan bermain dan berhasil menyumbangkan satu gol.

Performa tersebut melanjutkan catatan positifnya sejak pramusim. Arly sebelumnya berhasil menyabet penghargaan Pemain Muda Terbaik Piala Presiden 2026 berkat penampilannya bersama Macan Kemayoran.

Arly mengaku bangga sekaligus termotivasi setelah mendapat kesempatan pertama bergabung dengan Timnas senior. Baginya, pemanggilan ini merupakan hasil dari kerja keras yang selama ini dilakukan.

"Pastinya ini menjadi suatu kebanggaan dan motivasi besar buat saya. Saya melihat pemanggilan ini sebagai hasil dari kerja keras selama ini, sekaligus sebuah langkah baru dalam perjalanan karier saya," kata Arly.

Ia juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Selain menunjukkan kemampuan terbaik, Arly berharap bisa mendapatkan banyak pengalaman dengan berlatih bersama pemain-pemain yang lebih senior.

"Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Saya ingin menunjukkan kemampuan saya, bekerja keras, dan bisa bersaing dengan pemain-pemain yang lebih berpengalaman. Buat saya, ini juga menjadi kesempatan untuk belajar dan menambah pengalaman," tuturnya.

Editor: Hendra
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Sumber: iLeague
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