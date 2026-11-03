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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Selasa, 3 November 2026 | 13.50 WIB

Prediksi Skor Kashiwa Reysol vs Daejeon Citizen: Tuan Rumah Menang Selisih 1 Gol

Kashiwa Reysol vs Port FC di AFC Champions League Elite. (Istimewa)&nbsp; - Image

Kashiwa Reysol vs Port FC di AFC Champions League Elite. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Kashiwa Reysol akan menjamu Daejeon Citizen dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027 wilayah Timur.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Sankyo Frontier Kashiwa, Jepang, Selasa (3/11/2026) pukul 17.00 WIB.

Kedua tim sama-sama mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan. Meski memiliki jumlah poin yang sama, Kashiwa Reysol berada di posisi ketujuh, sedangkan Daejeon Citizen menempati peringkat kesembilan klasemen sementara.

Perbedaan posisi tersebut tidak lepas dari produktivitas gol kedua tim. Kashiwa sudah mencetak enam gol dan kebobolan tiga kali. Sementara itu, Daejeon baru mengemas dua gol dengan jumlah kebobolan yang sama.

Catatan tersebut menjadi salah satu modal bagi Kashiwa untuk menghadapi pertandingan ini. Bermain di hadapan pendukung sendiri, klub asal Jepang itu memiliki kesempatan untuk memperbaiki posisinya sekaligus menjaga persaingan di papan klasemen.

Kashiwa juga datang dengan bekal kemenangan meyakinkan pada pertandingan terakhirnya di kompetisi ini. Mereka berhasil mengalahkan Port FC dengan skor 5-1 pada 14 Oktober 2026. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lini serang Kashiwa mampu tampil efektif ketika mendapatkan ruang untuk mengembangkan permainan.

Namun, kemenangan besar itu tidak serta-merta menjamin tuan rumah bisa mengulang penampilan serupa. Daejeon tetap berpeluang memberikan perlawanan, terutama jika mampu menjaga kedisiplinan di lini belakang dan membatasi ruang gerak para pemain Kashiwa.

Daejeon Citizen sendiri bermain imbang 1-1 saat menghadapi Shanghai SIPG pada pertandingan AFC Champions League Elite, 13 Oktober lalu. Hasil tersebut membuat mereka tetap memiliki peluang untuk bersaing, meskipun produktivitas gol sejauh ini masih menjadi pekerjaan rumah.

Beberapa hasil uji coba Daejeon juga memperlihatkan bahwa tim asal Korea Selatan itu memiliki kemampuan menciptakan peluang. Mereka pernah bermain imbang 3-3 melawan Kryvbas KR dan mengalahkan Karpaty dengan skor 2-1 pada Januari 2026.

Editor: Banu Adikara
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