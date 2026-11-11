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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Rabu, 11 November 2026 | 16.01 WIB

Patrick Cruz Minta Kendal Tornado FC Tak Cepat Puas, Nirkalah Jadi Modal Promosi

Patrick Cruz mengingatkan Kendal Tornado FC tetap fokus setelah menutup putaran pertama tanpa kekalahan. (Dok. I.League) - Image

Patrick Cruz mengingatkan Kendal Tornado FC tetap fokus setelah menutup putaran pertama tanpa kekalahan. (Dok. I.League)

JawaPos.com – Striker andalan Kendal Tornado FC, Patrick Cruz, mengingatkan rekan-rekannya agar tidak cepat puas setelah menutup putaran pertama Championship 2026/2027 dengan catatan positif. Meski tampil sebagai juara Grup B dan menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan, Patrick menilai masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai target musim ini.

Kendal Tornado FC mengakhiri putaran pertama dengan koleksi 18 poin. Hasil tersebut menempatkan Laskar Badai Pantura di puncak klasemen sementara Grup B sekaligus menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan pada putaran kedua.

Namun, Patrick meminta seluruh pemain tetap menjaga fokus dan tidak terlena dengan pencapaian tersebut. Menurut penyerang asal Brasil itu, konsistensi dan kerja keras harus terus dipertahankan karena perjalanan kompetisi masih panjang.

"Tentu pesan saya tetaplah rendah hati, bekerja lebih keras dari sebelumnya dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memiliki rencana terbaik untuk kita," kata Patrick, Selasa (10/11).

Kontribusi Patrick Cruz untuk Kendal Tornado FC

Pemain yang pernah memperkuat Flamengo-SP tersebut menjadi salah satu sosok penting di balik performa positif Kendal Tornado FC. Kontribusinya di lini serang terbilang besar dengan torehan enam gol dan lima assist di semua ajang.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa peran Patrick tidak hanya sebatas sebagai pencetak gol. Ia juga terlibat dalam membangun serangan dan membantu rekan-rekannya menciptakan peluang di depan gawang lawan.

Patrick mengaku tidak menjadikan jumlah gol sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan seorang penyerang. Baginya, membantu tim bermain lebih baik secara keseluruhan juga menjadi bagian penting dari tugasnya di lapangan.

"Saya juga menciptakan ruang dan kombinasi permainan agar pemain lain juga bisa mencetak gol atau mendapatkan peluang. Dengan begitu, hasil dan statistik yang baik akan datang dengan sendirinya bagi tim," jelasnya.

Patrick Cruz Bidik Promosi ke Super League

Memasuki putaran kedua, Patrick berharap seluruh pemain Kendal Tornado FC bisa menjaga kondisi fisik dan terhindar dari cedera hingga kompetisi berakhir. Kebugaran pemain dinilai menjadi salah satu faktor penting agar tim mampu mempertahankan performa terbaik.

Ia juga optimistis target membawa Kendal Tornado FC promosi ke Super League musim depan bisa tercapai apabila seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dan menjaga komitmen sepanjang kompetisi.

Editor: Hendra
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Sumber: iLeague
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