Prediksi Skor Vietnam vs Chinese Taipei: The Golden Star Warriors Berpeluang Pesta Gol

JawaPos.com - Timnas Vietnam lebih diunggulkan saat menghadapi Chinese Taipei dalam pertandingan persahabatan yang akan digelar di Stadion Thien Truong, Kota Nam Dinh, Vietnam, Rabu (11/11/2026), pukul 19.00 WIB.

Perbedaan performa kedua tim menjadi salah satu alasan Vietnam diprediksi mampu mengamankan kemenangan dengan skor cukup meyakinkan.

Berdasarkan model prediksi statistik, peluang kemenangan Vietnam mencapai 85,72 persen. Sementara itu, kemungkinan pertandingan berakhir imbang hanya sebesar 8,94 persen. Adapun Chinese Taipei memiliki peluang menang sebesar 5,36 persen.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa Vietnam berada dalam posisi lebih menguntungkan. Apalagi, The Golden Star Warriors memiliki catatan pertandingan yang cukup baik dalam beberapa bulan terakhir.

Performa Vietnam Lebih Konsisten Dari enam pertandingan terakhir, Vietnam berhasil mengamankan tiga kemenangan dan tiga hasil imbang tanpa sekalipun menelan kekalahan. Catatan ini menjadi modal positif sebelum menghadapi Chinese Taipei.

Salah satu kemenangan terbesar Vietnam terjadi ketika berhadapan dengan Myanmar pada 18 Juli 2026. Dalam pertandingan tersebut, Vietnam menang telak dengan skor 4-0.

Mereka juga mampu mengalahkan Bangladesh dengan skor 3-0 dan menundukkan Kamboja 2-1. Sementara itu, tiga pertandingan lainnya berakhir imbang, masing-masing ketika menghadapi Lebanon dan India.

Meski belum selalu tampil maksimal, konsistensi Vietnam patut diperhitungkan. Produktivitas lini serang mereka juga cukup menjanjikan dengan torehan sembilan gol dalam tiga kemenangan terakhir.

Chinese Taipei Masih Kesulitan Meraih Hasil Positif Situasi berbeda justru dialami Chinese Taipei. Tim tersebut masih kesulitan mendapatkan hasil positif dalam beberapa pertandingan terakhir.