Kiper Tanjung Verde Vozinha Rindu Kehidupan Sebelum Terkenal

JawaPos.com – Vozinha menjadi salah satu bintang yang bersinar di Piala Dunia 2026. Meski begitu, kiper utama Timnas Tanjung Verde tersebut secara terang-terangan mengaku lebih memilih untuk kembali ke kehidupan lamanya sebelum dikenal banyak orang.

Kiper berusia 40 tahun itu menjadi sosok yang tak terduga setelah melakukan tujuh penyelamatan gemilang saat membawa Tanjung Verde menahan imbang juara bertahan Spanyol 0-0 di laga perdana mereka di Piala Dunia. Ia juga sukses mengantar negara kepulauan tersebut melangkah hingga ke babak gugur.

Dampak dari aksi impresif itu, jumlah pengikutnya di Instagram melonjak drastis dari 56.000 menjadi lebih dari satu juta orang tepat setelah laga kontra Spanyol usai.

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Hal ini tak lepas dari ajakan stasiun televisi Brasil, CazéTV, yang mendorong para penontonnya untuk mengikuti akun media sosial sang kiper. Namun, popularitas mendadak ini rupanya menjadi beban tersendiri baginya.

"Aku Telah Kehilangan Kedamaianku" Melansir Give Me Sport, dalam sesi wawancara bersama The Observer, Vozinha menceritakan bagaimana jalan hidupnya berubah total selepas turnamen tersebut.

"Aku telah kehilangan kedamaian dan ketenanganku," kata Vozinha.

"Aku tidak lagi memiliki privasi, atau setidaknya jauh lebih sedikit daripada dulu. Sekarang aku pergi keluar, pergi ke restoran, dan selalu ada seseorang yang ingin berfoto denganku atau meminta tanda tanganku. Atau, lebih buruk lagi, seseorang merekamku."

"Sejujurnya, jika saya ditawari kehidupan yang saya jalani sekarang atau kehidupan yang saya jalani sebelumnya, saya akan memilih kehidupan yang saya jalani sebelumnya," tambahnya.