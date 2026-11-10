Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 11 November 2026 | 04.04 WIB

Matheus Cunha Kritik Bobroknya Pertahanan Manchester United

Matheus Cunha selebrasi setelah cetak gol ke gawang AS Roma. Pemain Manchester United itu kritik buruknya lini pertahanan. (Manchester United)&nbsp; - Image

Matheus Cunha selebrasi setelah cetak gol ke gawang AS Roma. Pemain Manchester United itu kritik buruknya lini pertahanan. (Manchester United)&nbsp;

JawaPos.com – Penyerang Manchester United, Matheus Cunha, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas kerapuhan pertahanan timnya setelah hasil imbang 4-4 yang kacau melawan Aston Villa pada hari Minggu.

Ia mengkritik keras awal pertandingan yang buruk yang terus berulang dari tim asuhan Michael Carrick tersebut.

Pemain internasional Brasil itu tidak sanggup menyembunyikan rasa frustrasinya atas kesalahan pertahanan United yang terjadi secara berulang, setelah MU dipaksa untuk bangkit dari defisit dua gol sebanyak dua kali di Old Trafford.

Melansir DAZN, usai pertandingan seru dengan skor tinggi di Old Trafford tersebut, Cunha secara terbuka mempertanyakan barisan pemain bertahan Manchester United dan menyerukan pertanggungjawaban atas kesalahan lini belakang serta mentalitas tim secara keseluruhan.

"Kami melakukannya lagi, di mana kami harus bermain seperti Manchester United dan menyerang. Kami menunjukkan keberanian, tetapi kami hanya melakukan ini setelah kebobolan gol," kata Cunha dalam wawancaranya kepada DAZN.

"Kita tidak bisa seperti ini, kita tidak bisa kebobolan gol seperti ini. Kita harus bermain seperti Man Utd, menyerang dan menciptakan peluang, bermain dengan lebih berani. Jika kita menunjukkan karakter dan keberanian itu sebelumnya, maka kita akan memenangkan lebih banyak pertandingan. Saya tidak tahu mengapa kita mempersulit diri sendiri," lanjutnya.

Penilaian keras dari Cunha ini muncul setelah performa pertahanan MU yang kembali tampil buruk.

United langsung tertinggal 0-2 hanya dalam waktu empat menit setelah Villa mencetak gol cepat lewat Alysson dan Nicolas Jackson.

Setelah berjuang keras untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sebelum jeda melalui Bruno Fernandes dan gol bunuh diri Youri Tielemans, pertahanan United kembali runtuh tepat setelah babak kedua dimulai.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
INEOS Berencana Memecat Michael Carrick, Tiga Kandidat Pelatih Manchester United Muncul - Image
Sepak Bola Dunia

INEOS Berencana Memecat Michael Carrick, Tiga Kandidat Pelatih Manchester United Muncul

Rabu, 11 November 2026 | 03.59 WIB

Biaya yang Harus Dibayar Manchester United untuk Mendatangkan Mauricio Pochettino - Image
Sepak Bola Dunia

Biaya yang Harus Dibayar Manchester United untuk Mendatangkan Mauricio Pochettino

Rabu, 11 November 2026 | 03.54 WIB

Roy Keane Kritik Michael Carrick dan Pemain Manchester United: Terlalu Santai dan Cuma Banyak Bicara - Image
Sepak Bola Dunia

Roy Keane Kritik Michael Carrick dan Pemain Manchester United: Terlalu Santai dan Cuma Banyak Bicara

Rabu, 11 November 2026 | 03.50 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
      Download Aplikasi JawaPos.com
      Download PlaystoreDownload Appstore