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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 11 November 2026 | 03.59 WIB

INEOS Berencana Memecat Michael Carrick, Tiga Kandidat Pelatih Manchester United Muncul

Pelatih Manchester United Michael Carrick mendapat sorotan tajam, bahkan terancam dipecat. (Instagram/@manutd) - Image

Pelatih Manchester United Michael Carrick mendapat sorotan tajam, bahkan terancam dipecat. (Instagram/@manutd)

JawaPos.com – Perusahaan pemilik saham minoritas Manchester United, INEOS, dilaporkan berencana untuk memecat Michael Carrick dari jabatannya sebagai manajer.

Jurnalis senior The Athletic, David Ornstein, membeberkan bahwa pihak klub kini sudah menyiapkan tiga nama kandidat untuk mengambil alih posisi di Old Trafford.

Manchester United saat ini berada di posisi ketiga dari bawah alias zona degradasi klasemen Liga Premier. Di bawah kepemimpinan Carrick musim ini, The Red Devils baru mengumpulkan delapan poin dari 10 pertandingan.

Selain terpuruk di liga domestik, MU juga sudah tersingkir dari ajang Carabao Cup di awal musim dan hanya mampu memenangkan dua dari empat pertandingan yang telah dilakoni di pentas Liga Champions.

Sebelumnya pada Senin malam, pakar transfer Fabrizio Romano sempat melaporkan bahwa Man Utd masih mengharapkan Carrick untuk tetap memimpin latihan tim utama pada hari Selasa.

Melansir Teamtalk, melalui saluran YouTube miliknya, Romano menyampaikan:

"Michael Carrick, dia diperkirakan akan berada di Carrington pada hari Selasa. Hingga hari ini, Senin, seperti yang saya katakan, situasinya tenang di sekitar Michael Carrick dan itu tetap demikian."

"Saya sudah memberi tahu Anda pada Minggu malam, dan itu tetap berlaku sepanjang hari Senin. Jadi, tidak ada yang berubah."

"Suasananya tetap tenang dan tidak ada perubahan seputar Michael Carrick. Secara internal, seperti yang saya sampaikan beberapa minggu lalu, Manchester United sedang berdiskusi."

Editor: Edi Yulianto
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