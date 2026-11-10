Roy Keane Kritik Michael Carrick dan Pemain Manchester United: Terlalu Santai dan Cuma Banyak Bicara

JawaPos.com - Hasil imbang 4-4 antara Manchester United dan Aston Villa di Old Trafford membuat mantan kapten MU, Roy Keane, sangat kecewa.

Ia tidak hanya menyayangkan permainan tim, tetapi juga kesal melihat sikap Michael Carrick dan para pemain yang dinilainya terlalu santai saat diwawancarai setelah pertandingan.

Laga tersebut diwarnai banyak kesalahan di barisan pertahanan MU. Meski sempat tertinggal dua gol dalam dua kesempatan, MU berhasil menyamakan skor berkat gol Joshua Zirkzee dan Patrick Dorgu di masa injury time.

Namun, tambahan satu poin itu tidak mengubah fakta bahwa MU masih berada di posisi ke-18 klasemen setelah melewati delapan pertandingan Liga Inggris tanpa kemenangan. Situasi ini membuat masa depan Carrick sebagai manajer semakin tidak pasti jelang jeda internasional.

Usai pertandingan, Carrick tetap terlihat tenang dan menyampaikan keinginannya untuk terus melatih. Di sisi lain, pemain seperti Patrick Dorgu dan Matheus Cunha menegaskan bahwa mereka yakin bisa memperbaiki keadaan.

Melansir Mirror, sikap tenang dari kubu MU tersebut justru mendapat balasan menohok dari Roy Keane saat menjadi komentator di Sky Sports.

"Tugas setiap manajer adalah bekerja dengan materi pemain yang ada," kata Keane.

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"Kita bisa lihat manajer Villa terus melakukan penyesuaian meski pilihannya terbatas. Begitu mendapat kelompok pemain untuk diajak bekerja sama, dia berusaha membuat mereka lebih baik dan terbukti berhasil. Villa selalu tampil bagus menjelang akhir musim."